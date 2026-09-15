Sonbaharın en sevilen lezzeti: Palamut dolması tarifi

Balık sofralarına farklılık katmak isteyenler için palamut dolması, pratik hazırlanışıyla öne çıkıyor. Temizlenen palamutun içi taze sebzeler ve yeşilliklerle dolduruluyor, ardından fırında kızarana kadar pişiriliyor. Az malzemeyle hazırlanan bu tarif, palamutun kendine özgü lezzetini sebzelerin aromasıyla buluşturuyor.İşte evde kolayca hazırlayabileceğiniz palamut dolması tarifi...