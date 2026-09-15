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Sonbaharın en sevilen lezzeti: Palamut dolması tarifi
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Sonbaharın en sevilen lezzeti: Palamut dolması tarifi

15.09.2026 15:21:00
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Haber Merkezi
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Sonbaharın en sevilen lezzeti: Palamut dolması tarifi

Klasik palamut tariflerinden sıkılanlar için sebzelerle doldurulan bu tarif sofralara farklı bir lezzet taşıyor.

Sonbaharın en sevilen lezzeti: Palamut dolması tarifi

Balık sofralarına farklılık katmak isteyenler için palamut dolması, pratik hazırlanışıyla öne çıkıyor. Temizlenen palamutun içi taze sebzeler ve yeşilliklerle dolduruluyor, ardından fırında kızarana kadar pişiriliyor. Az malzemeyle hazırlanan bu tarif, palamutun kendine özgü lezzetini sebzelerin aromasıyla buluşturuyor.İşte evde kolayca hazırlayabileceğiniz palamut dolması tarifi...

Sonbaharın en sevilen lezzeti: Palamut dolması tarifi

PALAMUT DOLMASI TARİFİ

Malzemeler:

  • 1 adet büyük boy palamut
  • 2 adet domates
  • 1/2 demet maydanoz
  • 2 diş sarımsak
  • 2 adet kırmızı soğan

PALAMUT DOLMASI YAPILIŞI

Palamutu iyice yıkayın ve fazla suyunu süzün.

Kırmızı soğanları, domatesleri, sarımsakları ve maydanozu küçük parçalar halinde doğrayın.

Doğradığınız tüm sebzeleri ve yeşillikleri bir kapta güzelce harmanlayın.

Hazırladığınız iç harcı palamutun içine doldurun. 

Balığın içini aşırı doldurmamaya dikkat edin.

Fırını önceden 190 dereceye ısıtın.

İç harçla doldurduğunuz palamutu fırın tepsisine yerleştirin.

Palamut dolmasını önceden ısıtılmış fırında yaklaşık 30 dakika, balık tamamen pişene kadar pişirin.

Fırından çıkardığınız palamut dolmasını sıcak olarak servis edin. 

Yanında mevsim salatası, roka, limon dilimleri veya fırında pişirilmiş sebzeler sunarak sofrayı tamamlayabilirsiniz.

Afiyet olsun!

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