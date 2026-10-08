Sonbaharın imza tatlısı: İpeksi labne kremasıyla havuçlu cevizli pasta tarifi...

İçerdiği yoğun su oranı nedeniyle havuç, fırıncılık dünyasının en riskli materyallerinden biridir. Yanlış teknik uygulandığında kekin ortası hamur kalır, çöker veya ağırlaşır. Gerçek bir havuçlu pasta yaparken tereyağı yerine sıvı yağ kullanmak, kekin buzdolabında bile taş kesilmeden günlerce sünger gibi nemli kalmasını sağlayan en büyük sırrıdır. İşte enfes tarif...

MALZEMELER

3 adet büyük boy yumurta (Oda sıcaklığında)

1 su bardağı beyaz toz şeker + Yarım su bardağı esmer şeker (Esmer şeker, keke o meşhur 'fudgy' nemli dokuyu ve karamelize rengi verir)

1 su bardağı sıvı yağ (Ayçiçek veya fındık yağı)

3 su bardağı ince rendelenmiş havuç (Yaklaşık 4-5 orta boy)

1,5 su bardağı iri çekilmiş ceviz içi

2 su bardağı çok amaçlı un

2 tatlı kaşığı tarçın (İsteğe bağlı: Çeyrek çay kaşığı toz zencefil ve muskat rendesi)

1 paket kabartma tozu ve 1 çay kaşığı karbonat (Havucun ağırlığını kaldırmak için ekstra itici güç)

Bir çimdik tuz (Baharatları patlatmak için)

İpeksi Dolgu:

400 gram labne peyniri (Oda sıcaklığında)

100 gram hakiki tereyağı (Mutlaka oda sıcaklığında, merhem kıvamında)

1 su bardağı pudra şekeri (Elenmiş)

1 paket vanilya

ADIM ADIM YAPILIŞI VE ŞEFİN SIRLARI

Rendelenmiş havuçların içindeki fazla su, kekin fırında buharlaşıp sönmesine ve içinin hamurlaşmasına yol açar. Havuçları rendeledikten sonra iki avucunuzun arasında hafifçe (tamamen posaya çevirmeden, sadece yüzeydeki fazla suyunu) sıkarak kenara alın.

Derin bir çırpma kabında yumurtaları, beyaz ve esmer şekeri mikserin yüksek devrinde rengi açılana dek (yaklaşık 4-5 dakika) çırpın. Mikserin hızını düşürün ve sıvı yağı ince bir ip gibi akıtarak karışıma yedirin.

Un, tarçın, tuz, kabartma tozu ve karbonatı mutlaka tel süzgeçten eleyerek sıvı karışıma ekleyin. Altın Kural: Un eklendikten sonra mikseri tamamen bırakın. Glüteni uyandırıp keki sertleştirmemek için sadece bir silikon spatula kullanarak, alttan üste doğru nazikçe katlama (fold) işlemiyle unu yedirin. Havuçları ve cevizi ekleyip hamura homojen şekilde dağılana dek son bir kez harmanlayın.

Bu ağır hamuru tek bir derin kalıpta pişirmek ortasının çiğ kalma riskini artırır. En profesyonel sonuç için hamuru, tabanına yağlı kağıt serilmiş iki adet eşit boy (20 veya 22 cm) çember/kelepçeli kalıba paylaştırın. (Tek kalıbınız varsa, piştikten sonra enlemesine ikiye keseceksiniz). Önceden ısıtılmış 170°C fırında yaklaşık 35-40 dakika (kürdan temiz çıkana dek) pişirin. Fırından çıkan kekleri tel ızgara üzerinde tamamen oda sıcaklığına gelene dek (yaklaşık 2 saat) soğutun.

Krema için en büyük hata labne ve şekeri dakikalarca çırpmaktır; bu işlem labneyi saniyeler içinde çorbaya çevirir. Önce oda sıcaklığındaki tereyağı ve pudra şekerini mikserle rengi beyazlaşana dek çırpın. Ardından suyundan tamamen süzdürülmüş labneyi ve vanilyayı ekleyin. Mikserle sadece homojen olana dek, 20-30 saniye kadar kısa bir süre çırpıp derhal bırakın. Kremayı dolapta 15 dakika dinlendirin.

Tamamen soğumuş (asla ılık olmamalı, yoksa krema erir) birinci keki servis tabağına alın. Üzerine labne kremanın yarısını (veya sıkma torbasıyla dış kısımlara kalın bir duvar örecek şekilde) bolca yayın. İkinci keki üzerine kapatın. Kalan kremayla pastanın en üstünü (ve isterseniz 'naked cake/çıplak pasta' stilinde yanlarını çok ince bir tül gibi) sıvayın. Kenarlarını ekstra ceviz kırıklarıyla süsleyin.

Baharatların oturması ve kremanın keki hafifçe nemlendirip kesilebilir tok bir forma ulaşması için, pastayı buzdolabında mutlaka en az 3-4 saat (ideali 1 gece) dinlendirdikten sonra dilimleyerek servis yapın.