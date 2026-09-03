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Sosuna doyum olmayan lezzet: Patates püreli misket köfte tarifi
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Sosuna doyum olmayan lezzet: Patates püreli misket köfte tarifi

3.09.2026 11:56:00
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Haber Merkezi
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Sosuna doyum olmayan lezzet: Patates püreli misket köfte tarifi

Lokmalık misket köfteler, tereyağlı patates püresi ve nefis salçalı sosla buluşuyor; ortaya sofranın yıldızı olacak bir lezzet çıkıyor.

Sosuna doyum olmayan lezzet: Patates püreli misket köfte tarifi

Köfte ve patates püresinin nefis uyumunu bir araya getiren bu tarif, misket köfteleri ve salçalı sosuyla sofralara lezzet katıyor. Tereyağlı, yumuşacık patates püresi üzerinde servis edilen bu doyurucu tarif, özellikle akşam yemekleri için nefis bir seçenek oluyor. İşte sofraya geldiğinde herkesin favorisi olacak patates püreli misket köfte tarifi...

Sosuna doyum olmayan lezzet: Patates püreli misket köfte tarifi

PATATES PÜRELİ MİSKET KÖFTE TARİFİ

Malzemeler

Köfte için:

  • 300 gram dana kıyma
  • 1 adet rendelenmiş soğan
  • 2 diş ezilmiş sarımsak
  • 3 yemek kaşığı galeta unu
  • 1 adet yumurta
  • 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber
  • 1/2 çay kaşığı kimyon
  • 1/2 tatlı kaşığı pul biber
  • 1/2 çay kaşığı karabiber
  • 1 tatlı kaşığı silme tuz
  • 4-5 dal maydanoz

Sosu için:

  • 2 yemek kaşığı sıvı yağ
  • 1 yemek kaşığı tereyağı
  • 1 yemek kaşığı domates salçası
  • 1-1,5 su bardağı su
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 1/2 çay kaşığı karabiber

Patates püresi için:

  • 650 gram patates
  • 1 yemek kaşığı tepeleme tereyağı
  • 1/2 su bardağı sıcak süt
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 1/2 çay kaşığı karabiber
  • 1 tutam muskat cevizi rendesi

PATATES PÜRELİ MİSKET KÖFTE YAPILIŞI

Köfte için kıyma, rendelenmiş soğan, sarımsak, galeta unu, yumurta, baharatlar ve ince kıyılmış maydanozu derin bir kaba alın.

Tüm malzemeleri güzelce yoğurun. 

Elinizi ara ara yağlayarak harçtan misket büyüklüğünde parçalar koparıp yuvarlayın.

Hazırladığınız misket köfteleri buzdolabında yaklaşık 30 dakika dinlendirin.

Tavada sıvı yağı kızdırın ve köfteleri çevirerek kızartın. 

Ardından köfteleri tavadan alın.

Aynı tavaya tereyağı ve domates salçasını ekleyip kavurun.

Üzerine su, tuz ve karabiberi ekleyerek sosu kaynatın.

Kızarttığınız köfteleri sosun içerisine alın ve kısık ateşte yaklaşık 30 dakika pişirin.

Patatesleri soyup iri parçalar halinde doğrayın ve tuzlu suda yumuşayana kadar haşlayın.

Haşlanan patatesleri süzün ve henüz sıcakken tereyağı ekleyip ezerek püre haline getirin.

Sütü ayrı bir tencerede ısıtın. 

Tuz, karabiber ve muskat rendesini ekleyin.

Sıcak sütü patates püresine kontrollü şekilde ekleyerek karıştırın. 

Pürüzsüz ve yumuşak bir kıvam elde edin.

Servis tabağına önce patates püresini yayın. 

Üzerine salçalı sosuyla birlikte misket köfteleri yerleştirerek sıcak servis edin.

Afiyet olsun!

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