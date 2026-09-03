Sosuna doyum olmayan lezzet: Patates püreli misket köfte tarifi

Köfte ve patates püresinin nefis uyumunu bir araya getiren bu tarif, misket köfteleri ve salçalı sosuyla sofralara lezzet katıyor. Tereyağlı, yumuşacık patates püresi üzerinde servis edilen bu doyurucu tarif, özellikle akşam yemekleri için nefis bir seçenek oluyor. İşte sofraya geldiğinde herkesin favorisi olacak patates püreli misket köfte tarifi...