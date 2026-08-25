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Sosyal medyada viral oldu: Dondurmanın üstüne sıcak cookie tarifi

Sosyal medyada viral oldu: Dondurmanın üstüne sıcak cookie tarifi

25.08.2026 22:03:00
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Haber Merkezi
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Sosyal medyada viral oldu: Dondurmanın üstüne sıcak cookie tarifi

Dondurmanın üzerine eklenen sıcak ve yumuşak cookie, son dönemin sevilen tatlılarından biri haline geldi. Çikolatalı cookie ile soğuk dondurmanın buluştuğu bu lezzet, evde birkaç malzemeyle kolayca hazırlanabiliyor.
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Dondurma ve cookie ikilisini bir araya getiren bu pratik tarif, özellikle tatlı krizlerine hızlı ve lezzetli bir çözüm arayanların favorisi oluyor. Fırından çıkan sıcak cookie'nin üzerine bir top dondurma eklenerek hazırlanan tatlı, dışı hafif kıtır, içi yumuşak dokusuyla dikkat çekiyor. Peki dondurmanın üstüne cookie nasıl yapılır? İşte evde kolay cookie tarifi ve püf noktaları.

DONDURMANIN ÜSTÜNE COOKİE İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

  • 100 gram tereyağı
  • Yarım su bardağı toz şeker
  • Yarım su bardağı esmer şeker
  • 1 adet yumurta
  • 1 paket vanilin
  • 1,5 su bardağı un
  • Yarım çay kaşığı karbonat
  • Bir tutam tuz
  • 1 su bardağı damla çikolata
  • Servis için vanilyalı veya çikolatalı dondurma

DONDURMANIN ÜSTÜNE COOKİE NASIL YAPILIR?

Öncelikle tereyağını oda sıcaklığında yumuşatın. Tereyağını toz şeker ve esmer şekerle birlikte karıştırın. Ardından yumurta ve vanilini ekleyerek homojen bir karışım elde edene kadar çırpın.

Ayrı bir kapta un, karbonat ve tuzu karıştırın. Kuru malzemeleri yavaş yavaş sıvı karışıma ekleyin. Son olarak damla çikolataları ilave edip hamuru spatula yardımıyla karıştırın.

Hazırladığınız cookie hamurundan parçalar alarak yağlı kağıt serili fırın tepsisine yerleştirin. Hamurları çok fazla yassılaştırmamaya dikkat edin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 10-12 dakika pişirin.

Cookie'lerin kenarları hafif kızardığında fırından çıkarın. İçlerinin yumuşak kalması için fazla pişirmemeye dikkat edin.

Dondurmanın üstüne cookie nasıl servis edilir?

Fırından çıkan sıcak cookie'yi birkaç dakika dinlendirdikten sonra üzerine bir top dondurma yerleştirin. Dondurmanın üzerine damla çikolata, çikolata sosu veya kırılmış fındık ekleyebilirsiniz.

Sıcak cookie ile soğuk dondurmanın bir araya gelmesiyle ortaya hem pratik hem de oldukça lezzetli bir tatlı çıkar.

İlgili Konular: #dondurma #Kurabiye

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