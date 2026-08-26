Sosyal medyayı sallamaya aday: Altı yoğun Brownıe, üstü ipeksi Cheesecake

Yoğun bir günün ardından sıyrılıp kendinize "gerçek" bir ödül vermek istediğinizde, bu tarif tüm yorgunluğunuzu unutturacak. Alt katmandaki yoğun çikolatanın o tok dokusu, üstteki hafif mayhoş ve ipeksi peynir kremasıyla birleştiğinde ortaya çıkan kontrast kelimenin tam anlamıyla baş döndürücü. Üstelik hazırlaması, görüntüsünün aksine son derece pratik...

MALZEMELER

Yoğun Brownie Tabanı İçin:

200 gram bitter çikolata (En az %60 kakaolu, kalitesi lezzeti doğrudan etkiler)

150 gram tereyağı

3 adet oda sıcaklığında yumurta

1 su bardağı toz şeker

Yarım su bardağı un

2 yemek kaşığı şekersiz kakao

1 çimdik tuz (Çikolatanın lezzetini patlatmak için kilit nokta)

İpeksi Cheesecake Katmanı İçin:

400 gram taze beyaz peynir veya labne (Suyu tamamen süzülmüş, oda sıcaklığında)

Yarım su bardağı toz şeker

2 adet oda sıcaklığında yumurta

2 yemek kaşığı sıvı krema (Daha ipeksi bir doku için)

1 tatlı kaşığı vanilya özütü veya 1 paket vanilya

1 yemek kaşığı un

ADIM ADIM YAPILIŞI

Tereyağını ve parçalara ayırdığınız bitter çikolatayı ısıya dayanıklı bir kaba alın. Altında kaynayan su bulunan bir tencerenin üzerine (su kaba temas etmeyecek şekilde) oturtarak benmari usulü eritin. Tamamen pürüzsüz olunca ocaktan alıp ılınması için kenarda bekletin.

Ayrı bir çırpma kabında 3 yumurta ve 1 su bardağı şekeri, şeker hafifçe eriyene kadar (kabarık bir kek istemediğimiz için çok fazla köpürtmeden) çırpın. Ilınmış çikolatalı tereyağı karışımını yumurtalara yavaşça ekleyerek spatula ile karıştırın. Son olarak unu, kakaoyu ve tuzu eleyerek ekleyip, un parçaları kaybolana dek nazikçe alttan üste doğru katlayın.

Harcın tamamını, tabanına yağlı kağıt serilmiş 20x20 cm kare veya kelepçeli bir kalıba eşit şekilde yayın.

Peynirli katman için; suyu iyice süzülmüş labneyi (veya krem peyniri) ve toz şekeri pürüzsüz olana kadar mikserin en düşük devrinde çırpın. Üzerine yumurtaları tek tek kırıp her birini harca yedirin. Sıvı kremayı, vanilyayı ve unu da ekleyip tamamen homojen bir krema elde edene kadar karıştırın. (Cheesecake harcına çok fazla hava girmemesi çatlamasını önler).

Hazırladığınız beyaz cheesecake harcını, kalıptaki brownie tabanının üzerine yavaşça ve her tarafı eşit olacak şekilde dökün.

Önceden ısıtılmış 160°C fırında yaklaşık 35-40 dakika pişirin. (Kenarları sabit, ortası hafif sallanıyor olmalı). Kalıbı fırından çıkarın ve oda sıcaklığına gelene kadar bekletin.

Keserken katmanların birbirine karışmaması ve kusursuz dilimler elde etmek için tatlıyı en az 4-5 saat (ideali 1 gece) buzdolabında dinlendirin. Temiz ve keskin bir bıçakla dilimleyerek servis yapın.