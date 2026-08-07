Cumhuriyet Gazetesi Logo
Spor sonrası hedefleri tutturan makro dostu: Renkli kinoa ve tavuk kasesi tarifi...

Spor sonrası hedefleri tutturan makro dostu: Renkli kinoa ve tavuk kasesi tarifi...

7.08.2026 19:28:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Spor sonrası hedefleri tutturan makro dostu: Renkli kinoa ve tavuk kasesi tarifi...

Günlük öğünlerini gram gram hesaplayan, beslenme rutinini antrenman programıyla kusursuz bir şekilde senkronize yürütenler için harika bir ana yemek alternatifi... Mutfak tartısında yüz güldüren, kompleks karbonhidrat ve yüksek kalitede protein barındıran bu şık kinoa kasesi, hem göz doyuruyor hem de kas onarımını destekliyor.

102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Yoğun bir günün veya ağır bir antrenmanın ardından, mutfakta saatler harcamadan temiz içerikli bir öğün hazırlamak isteyenler için bu tarif, makro dengesiyle tam bir kurtarıcı. İşte enfes tarif...

MALZEMELER

150 gram tavuk göğsü (Jülyen doğranmış)

Yarım çay bardağı kinoa (Üç renkli veya beyaz)

1 su bardağı sıcak su (Kinoayı haşlamak için)

Yarı avokado (Dilimlenmiş)

3-4 dal taze soğan ve çeyrek demet ince kıyılmış maydanoz

4-5 adet çeri domates

1 tatlı kaşığı zeytinyağı (Tavuğu sotelemek için)

1'er çay kaşığı tuz, karabiber, toz kırmızı biber ve zerdeçal

Sosu için: Yarım limonun suyu, 1 çay kaşığı zeytinyağı ve 1 tatlı kaşığı hardal

ADIM ADIM YAPILIŞI

Kinoayı ince telli bir süzgece alıp acılığının gitmesi için bol soğuk suda iyice yıkayın. Küçük bir tencereye alıp üzerine 1 su bardağı sıcak su ve bir çimdik tuz ekleyin. Suyunu tamamen çekip patlayana kadar (yaklaşık 15 dakika) kısık ateşte haşlayın ve ılımaya bırakın.

Tavukları tuz ve baharatlarla harmanlayın. Yanmaz yapışmaz bir tavayı ısıtıp 1 tatlı kaşığı zeytinyağını ekleyin. Tavukları yüksek ateşte dışı hafif çıtır, içi sulu kalacak şekilde soteleyin.

Küçük bir kasede limon suyu, 1 çay kaşığı zeytinyağı ve hardalı pürüzsüz olana kadar çırpın.

Geniş ve derin bir servis kasesinin tabanına haşlanmış kinoayı, taze soğan ve maydanozla harmanlayarak yayın. Üzerine sotelediğiniz sıcak tavukları, avokado dilimlerini ve ikiye bölünmüş çeri domatesleri estetik bir şekilde dizin.

Hazırladığınız hardallı limon sosunu tüm malzemelerin üzerinde gezdirerek bekletmeden tüketin.

İlgili Konular: #Yemek Tarifi #kinoa #bowl

İlgili Haberler

Çay saatlerinde farklılık arayanlara: Aebleskiver tarifi
Çay saatlerinde farklılık arayanlara: Aebleskiver tarifi Danimarka mutfağının sevilen lezzetlerinden Aebleskiver, yuvarlak şekli ve yumuşacık dokusuyla kahvaltı ve çay saatlerine farklı bir alternatif getiriyor.
Pastane lezzetini evde yakalamak isteyenlere: Sakallı poğaça tarifi
Pastane lezzetini evde yakalamak isteyenlere: Sakallı poğaça tarifi Görüntüsüyle sofrada dikkat çeken, yumuşacık hamuru ve bol peynirli iç harcıyla damaklarda iz bırakan sakallı poğaça tarifi, çay saatlerine nefis bir alternatif sunuyor.
Pratik akşam yemeği arayanlara: Tavada ıspanaklı turta tarifi
Pratik akşam yemeği arayanlara: Tavada ıspanaklı turta tarifi Ispanak ve peynirin lezzetli uyumunu yumuşacık hamurla buluşturan tavada ıspanaklı turta, pratik yapımıyla akşam yemeklerine farklı bir alternatif oluyor.