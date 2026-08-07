Spor sonrası hedefleri tutturan makro dostu: Renkli kinoa ve tavuk kasesi tarifi...

Yoğun bir günün veya ağır bir antrenmanın ardından, mutfakta saatler harcamadan temiz içerikli bir öğün hazırlamak isteyenler için bu tarif, makro dengesiyle tam bir kurtarıcı. İşte enfes tarif...

MALZEMELER

150 gram tavuk göğsü (Jülyen doğranmış)

Yarım çay bardağı kinoa (Üç renkli veya beyaz)

1 su bardağı sıcak su (Kinoayı haşlamak için)

Yarı avokado (Dilimlenmiş)

3-4 dal taze soğan ve çeyrek demet ince kıyılmış maydanoz

4-5 adet çeri domates

1 tatlı kaşığı zeytinyağı (Tavuğu sotelemek için)

1'er çay kaşığı tuz, karabiber, toz kırmızı biber ve zerdeçal

Sosu için: Yarım limonun suyu, 1 çay kaşığı zeytinyağı ve 1 tatlı kaşığı hardal

ADIM ADIM YAPILIŞI

Kinoayı ince telli bir süzgece alıp acılığının gitmesi için bol soğuk suda iyice yıkayın. Küçük bir tencereye alıp üzerine 1 su bardağı sıcak su ve bir çimdik tuz ekleyin. Suyunu tamamen çekip patlayana kadar (yaklaşık 15 dakika) kısık ateşte haşlayın ve ılımaya bırakın.

Tavukları tuz ve baharatlarla harmanlayın. Yanmaz yapışmaz bir tavayı ısıtıp 1 tatlı kaşığı zeytinyağını ekleyin. Tavukları yüksek ateşte dışı hafif çıtır, içi sulu kalacak şekilde soteleyin.

Küçük bir kasede limon suyu, 1 çay kaşığı zeytinyağı ve hardalı pürüzsüz olana kadar çırpın.

Geniş ve derin bir servis kasesinin tabanına haşlanmış kinoayı, taze soğan ve maydanozla harmanlayarak yayın. Üzerine sotelediğiniz sıcak tavukları, avokado dilimlerini ve ikiye bölünmüş çeri domatesleri estetik bir şekilde dizin.

Hazırladığınız hardallı limon sosunu tüm malzemelerin üzerinde gezdirerek bekletmeden tüketin.