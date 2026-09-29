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Sporcu beslenmesinde gurme devrim: Kefir marineli yüksek proteinli lokum tavuk şiş tarifi...

Sporcu beslenmesinde gurme devrim: Kefir marineli yüksek proteinli lokum tavuk şiş tarifi...

29.09.2026 18:53:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Sporcu beslenmesinde gurme devrim: Kefir marineli yüksek proteinli lokum tavuk şiş tarifi...

Probiyotik gücüyle bilinen kefirin yarattığı o lokumsu doku ve baharat kalkanıyla, enfes lokum tavuk şiş tarifi...
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Hiçbir ekstra yağ kullanılmadan, fırının yüksek ısısında dışı baharat zırhıyla mühürlenirken içi sulu sulu kalan enfes tavuk şiş tarifi...

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MALZEMELER

600 gram kemiksiz ve derisiz tavuk göğsü (Küp küp doğranmış)

Tahta çöp şişler

Marinasyon:

1 çay bardağı sade kefir

1 yemek kaşığı domates salçası (Renk ve ekstra umami için)

2 diş ince rendelenmiş sarımsak

1 çay kaşığı toz kırmızı biber, kekik ve kimyon

1 tatlı kaşığı tuz ve taze çekilmiş karabiber

ADIM ADIM YAPILIŞI VE ŞEFİN SIRLARI

Derin bir kasede kefir, domates salçası, sarımsak ve tüm baharatları pürüzsüz bir sos halini alana dek çırpın. Doğranmış tavuk göğüslerini bu sosun içine atın ve her bir parçanın kefirle kaplandığından emin olun.

Kasenin üzerini streç filmle hava almayacak şekilde kapatın. Kefirin içindeki asidin tavuğun bağ dokusunu esnetip lokumsu bir kıvam yaratması için buzdolabında en az 2 saat (ideali 1 gece) marine edin.

Tavukları dolaptan çıkarıp tahta şişlere aralarında çok hafif boşluk kalacak şekilde dizin. (Tavukları şişe çok sıkı yapıştırırsanız ısı aralara giremez ve içleri çiğ kalır). Tahta şişlerin fırında yanmaması için kullanmadan önce 10 dakika suda bekletilmesi usta bir şef hilesidir.

Şişleri, altına yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine (veya fırının tel ızgarasına) dizin. Önceden ısıtılmış 200°C fırında fanlı ayarda 20-25 dakika pişirin. Fanlı ayar, dıştaki salçalı ve baharatlı kefir sosunun hızla karamelize olup etin suyunu içeri hapsetmesini (Maillard reaksiyonu) sağlar.

Fırından çıkan şişleri hemen kesmeyin veya yemeyin. Odaklanmış ısının etin merkezine ittiği suların tekrar dokuya dağılması için oda sıcaklığında 3-4 dakika dinlendirdikten sonra, bol yeşillikli bir salata eşliğinde servis yapın.

İlgili Konular: #tavuk #protein #Kefir

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