Suçluluk hissettirmeyen 5 düşük kalorili tatlı tarifi...

ORMAN MEYVELİ YOĞURT PARFE (Ortalama 120 Kalori / Porsiyon) Malzemeler: 4 yemek kaşığı süzme yoğurt (veya az yağlı yoğurt) 1 tatlı kaşığı süzme bal 2 yemek kaşığı yulaf ezmesi 1 çay bardağı taze veya donmuş orman meyvesi (Çilek, yaban mersini, böğürtlen karışımı) Yapılışı: Süzme yoğurdu ve balı küçük bir kasede pürüzsüz bir krema kıvamı alana kadar çırpın. Şık bir sunum bardağının veya kuponun tabanına önce bir kaşık yulaf ezmesi serpiştirin. Üzerine orman meyvelerinden ekleyin ve ardından ballı yoğurt karışımından ilave edin. Bardak dolana kadar bu katmanlama işlemini tekrarlayın. En üste tekrar canlı renkli meyvelerden ekleyerek soğuk ve ferah bir şekilde servis yapın.

ŞEKERSİZ KAKAOLU YULAF TOPLARI (Ortalama 45 Kalori / Adet) Malzemeler: 1 su bardağı yulaf ezmesi 2 yemek kaşığı ham kakao 10 adet yumuşak hurma (Sıcak suda bekletilmiş) 1 çay bardağı yarım yağlı süt Bulamak için: 2 yemek kaşığı Hindistan cevizi tozu Yapılışı: Sıcak suda 15 dakika bekletip yumuşattığınız hurmaların çekirdeklerini çıkarın. Yulaf, kakao, hurma ve sütü güçlü bir mutfak robotundan geçirerek yapışkan bir hamur kıvamına getirin. Harçtan ceviz büyüklüğünde eşit parçalar koparıp avucunuzda yuvarlayın. Hazırladığınız topları Hindistan cevizine bulayın ve formlarını korumaları için buzdolabında 1 saat dinlendirdikten sonra servis yapın.

FIRINDA HAFİF ELMA TATLISI (Ortalama 90 Kalori / Porsiyon) Malzemeler: 2 adet tatlı kırmızı elma 1 tatlı kaşığı tarçın 2 yemek kaşığı iri dövülmüş ceviz içi 2 tatlı kaşığı bal Yapılışı: Elmaları ortadan ikiye bölün ve çekirdek yataklarını bir kaşık yardımıyla çok derin olmayacak şekilde oyun. Yağlı kağıt serili fırın tepsisine dizdiğiniz elma yarımlarının üzerine bolca tarçın serpin. Önceden ısıtılmış 180°C fırında elmalar yumuşayana kadar yaklaşık 20-25 dakika pişirin. Fırından çıkan dumanı tüten sıcak elmaların oyuk kısımlarına ceviz doldurun. Her birinin üzerine yarımşar tatlı kaşığı bal gezdirerek ılık olarak tüketin.

KAKAOLU CHİA PUDİNG (Ortalama 140 Kalori / Porsiyon) Malzemeler: 2 yemek kaşığı chia tohumu 1 su bardağı light süt (veya şekersiz badem sütü) 1 tatlı kaşığı ham kakao 1 tatlı kaşığı bal (veya agave şurubu) Üzeri için: Yarım muz (Dilimlenmiş) Yapılışı: Kapaklı bir kavanoza chia tohumu, kakao, süt ve balı ekleyin. Kapağını sıkıca kapatıp tüm malzemeler birbirine geçene kadar iyice çalkalayın. Chia tohumlarının dibe çöküp topaklanmaması için yaklaşık 10 dakika sonra kavanozu tekrar çalkalayın. Tohumların sütü çekip jel kıvamını alması için buzdolabında en az 2 saat (tercihen bir gece) bekletin. Tüketmeden hemen önce üzerini muz dilimleriyle süsleyin.