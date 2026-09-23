Sütlü tatlı denince akla ilk gelenlerden: MasterChef kazandibi tarifi

Sütlü tatlıların sevilen lezzetlerinden kazandibi, altındaki karamelize tabakası ve yumuşak muhallebi dokusuyla klasik tatlılar arasında yer alıyor. Süt, pirinç unu ve buğday nişastasıyla hazırlanan muhallebi kıvam aldıktan sonra tereyağı ve pudra şekeriyle hazırlanan tepside yakılarak kendine özgü rengini ve aromasını kazanıyor. Soğutulduktan sonra ince uzun dilimler halinde kesilip rulo şeklinde sarılan kazandibi, evde hazırlanışıyla da tatlı sofralarının sevilen lezzetlerinden biri oluyor. İşte tam kıvamında ev yapımı kazandibi tarifi...
MASTERCHEF KAZANDİBİ TARİFİ
Malzemeler:
- 7 su bardağı süt
- 1 çay bardağı pirinç unu
- 1 çay bardağı buğday nişastası
- 1,5 su bardağı toz şeker
- 1 paket vanilya
- 1 yemek kaşığı tereyağı
- 4 yemek kaşığı pudra şekeri
MASTERCHEF KAZANDİBİ YAPILIŞI
2 su bardağı sütü bir kaseye alın.
Yarım su bardağı toz şeker, pirinç unu ve buğday nişastasını ekleyin.
Çırpıcıyla topak kalmayana kadar karıştırın.
Kalan 5 su bardağı sütü geniş bir tencereye alın.
1 su bardağı toz şekeri ekleyerek kaynatın.
Kaynayan süte hazırladığınız sübyeyi yavaş yavaş eklerken sürekli karıştırın.
Ocağı kısık ateşe alın ve karışım koyulaşıp muhallebi kıvamına gelene kadar karıştırarak pişirin.
Muhallebi göz göz olup koyulaştığında ocaktan alın.
Vanilyayı ilave edip güzelce karıştırın.
Muhallebiyi oda sıcaklığında soğumaya bırakın.
Köşeli bir fırın kabını tereyağıyla güzelce yağlayın.
Üzerine pudra şekerini eşit şekilde eleyerek yayın.
Tepsiyi ocak üzerine alın.
Tepsiyi kontrollü şekilde çevirerek pudra şekerinin eriyip karamelize olmasını sağlayın.
Şeker tamamen eridikten sonra tepsinin tabanına ince bir tabaka muhallebi yayın.
Tepsiyi yeniden ocak üzerinde gezdirerek muhallebinin tabanıyla birlikte hafifçe kızarmasını sağlayın.
Yakma işlemi tamamlandığında kalan muhallebiyi tepsiye dökün.
Spatula yardımıyla yüzeyini düzeltin.
Tatlıyı buzdolabına kaldırın ve kıvam alması için iyice soğutun.
Kazandibinin düzgün şekilde kesilebilmesi için yeterince dinlenmesi önemlidir.
Soğuyan kazandibini ince ve uzun dilimler halinde kesin.
Spatula yardımıyla dikkatlice kaldırıp rulo şeklinde sarın.
Karamelize kısmı dışta kalacak şekilde servis tabağına yerleştirin.
Afiyet olsun!