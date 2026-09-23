Sütlü tatlı denince akla ilk gelenlerden: MasterChef kazandibi tarifi

Sütlü tatlıların sevilen lezzetlerinden kazandibi, altındaki karamelize tabakası ve yumuşak muhallebi dokusuyla klasik tatlılar arasında yer alıyor. Süt, pirinç unu ve buğday nişastasıyla hazırlanan muhallebi kıvam aldıktan sonra tereyağı ve pudra şekeriyle hazırlanan tepside yakılarak kendine özgü rengini ve aromasını kazanıyor. Soğutulduktan sonra ince uzun dilimler halinde kesilip rulo şeklinde sarılan kazandibi, evde hazırlanışıyla da tatlı sofralarının sevilen lezzetlerinden biri oluyor. İşte tam kıvamında ev yapımı kazandibi tarifi...