Tam kıvamında tane tane olacak: Şehriyeli Pilav tarifi

İyi bir pilav yapmanın sırrı yetenekte değil, doğru teknikte hidden'dır. Pirincin türü (tercihen Baldo veya Osmancık), yıkama suyunun sıcaklığı, kavurma süresi ve pişme sonrası demlenme aşaması eksiksiz uygulandığında her seferinde garanti sonuç veren o mükemmel pilava ulaşırsınız.

ŞEHRİYELİ PİRİNÇ PİLAVI TARİFİ

Malzemeler

1,5 su bardağı baldo pirinç

1/2 çay bardağı tel veya arpa şehriye

2 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı sıvı yağ (parlaklık vermesi için)

2,25 su bardağı sıcak su veya et/tavuk suyu (1'e 1.5 ölçü)

3-4 damla taze limon suyu (pirinçlerin bembeyaz kalması için)

1 tatlı kaşığı tuz

1/2 çay kaşığı toz şeker

Yapılışı