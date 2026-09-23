Tam kıvamında tane tane olacak: Şehriyeli Pilav tarifi

İyi bir pilav yapmanın sırrı yetenekte değil, doğru teknikte hidden'dır. Pirincin türü (tercihen Baldo veya Osmancık), yıkama suyunun sıcaklığı, kavurma süresi ve pişme sonrası demlenme aşaması eksiksiz uygulandığında her seferinde garanti sonuç veren o mükemmel pilava ulaşırsınız.
ŞEHRİYELİ PİRİNÇ PİLAVI TARİFİ
Malzemeler
- 1,5 su bardağı baldo pirinç
- 1/2 çay bardağı tel veya arpa şehriye
- 2 yemek kaşığı tereyağı
- 2 yemek kaşığı sıvı yağ (parlaklık vermesi için)
- 2,25 su bardağı sıcak su veya et/tavuk suyu (1'e 1.5 ölçü)
- 3-4 damla taze limon suyu (pirinçlerin bembeyaz kalması için)
- 1 tatlı kaşığı tuz
- 1/2 çay kaşığı toz şeker
Yapılışı
- Pirinci geniş bir kaba alın. Üzerine 1 tatlı kaşığı tuz ve parmağınızı yakmayacak ılıklıkta su ekleyip 20 dakika bekletin. Süre sonunda pirinçleri süzgece alın ve suyu tamamen berraklaşana kadar soğuk su altında ovmadan, nazikçe yıkayın. Süzgecede iyice süzülmeye bırakın.
- Pilav tenceresine sıvı yağı ve şehriyeyi alın. Orta ateşte şehriyelerin rengi dönüp koyu altın sarısı / hafif kahverengi olana kadar karıştırarak kavurun.
- Tereyağını ve süzülmüş pirinçleri tencereye ekleyin. Ocağın altını orta-kısık dereceye getirin. Pirinçler birbirine yapışmayı bırakıp şeffaflaşana ve şıkır şıkır ses çıkarana kadar yaklaşık 5-7 dakika karıştırarak kavurun.
- Kavrulan pirinçlerin üzerine kaynar haldeki sıcak suyu (veya et suyunu), tuzu, şekeri ve 3-4 damla limon suyunu ilave edin. Bir kez nazikçe karıştırın.
- Tencerenin kapağını kapatın. Yüksek ateşte su fokurdayana kadar 1 dakika tutun, ardından ocağın en küçük gözünde altını en kısığa getirin. Üzeri göz göz olup suyunu tamamen çekene kadar (yaklaşık 12-15 dakika) tencerenin kapağını hiç açmadan pişirin.
- Suyunu çeken pilavın altını kapatın. Tencere ile kapak arasına temiz bir kağıt havlu serip kapağı sıkıca kapatın. Tencerenin üzerine temiz bir bez örterek 15-20 dakika hiç dokunmadan demlenmeye bırakın.