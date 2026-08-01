Tam ölçüsüyle pastaneye taş çıkartır: Şekerpare tarifi

Mutfak literatüründe şekerpare, irmik ve un dengesinin, şerbetin kıvamıyla mükemmel uyum sağladığı geleneksel bir pastane klasiğidir. Şekerpare yaparken en sık karşılaşılan sorun ya şerbetini çekmeyip sert kalması ya da şerbeti dökünce hamurlaşıp dağılmasıdır. Bu tarifin püf noktası, sıcak tatlıya ılık/soğuk şerbet dökme kuralı ve hamurunda kullanılan irmiğin miktarında saklıdır. Doğru teknikle hazırlandığında dışı hafif dirençli, içi ise şerbeti tamamen emmiş ipeksi bir dokuya kavuşur.
ŞEKERPARE TARİFİ
Malzemeler
- 125 gram oda sıcaklığında yumuşamış tereyağı veya margarin
- 2 adet yumurta (1’inin sarısı üzeri için ayrılacak)
- Yarım su bardağı pudra şekeri
- 3 yemek kaşığı tepeleme irmik
- 1 paket vanilya
- 1 paket kabartma tozu
- Yaklaşık 2.5 - 3 su bardağı un (kontrollü eklenmeli)
- 3 su bardağı toz şeker
- 3 su bardağı su
- 4-5 damla taze limon suyu
- Ayrılan 1 adet yumurta sarısı
- Tüm fındık içi veya ceviz (isteğe bağlı)
Yapılışı
- Şekerpareye başlamadan önce ilk olarak şerbeti hazırlayın ki soğuyabilsin. Tencereye şeker ve suyu alın. Şeker eriyene kadar karıştırıp kaynamaya bırakın. Kaynamaya başladıktan sonra altını orta ateşe getirip 10-12 dakika kadar pişirin. Ocaktan almadan 2-3 dakika önce limon suyunu ekleyin. Şerbeti ocaktan alıp ılımaya bırakın.
- Derin bir kaseye oda sıcaklığındaki tereyağını, pudra şekerini, 1 tam yumurta ve 1 yumurta beyazını alın. Elinizle veya spatula ile pürüzsüzce karıştırın.
- Karışıma irmiği, vanilyayı ve kabartma tozunu ekleyin. Unu azar azar eleyerek ilave etmeye başlayın. Kulak memesi yumuşaklığında, ele yapışmayan ancak ele alındığında dağılmayan formda bir hamur elde edin. (Unu birden dökmemek çok önemlidir).
- Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp yuvarlayın veya oval (Mekik) şekli verin. Yağlanmış fırın tepsisine veya borcama aralıklı olarak dizin.
- Şekerparelerin üzerine ayrılan yumurta sarısını sürün. Bir çatalın arkasıyla üzerlerine hafifçe bastırıp çizik atın (Klasik oval şekil için) veya ortalarına birer tane tüm fındık bastırın (Yuvarlak şekil için).
- Önceden ısıtılmış 180°C fırında (alt-üst ayarda), üzerleri nar gibi kızarana ve altı pembeleşene kadar yaklaşık 25-30 dakika pişirin.
- Fırından çıkan sıcak şekerpareleri 2-3 dakika ilk yakıcı sıcağını atması için bekletin. Ardından ılık/soğuk şerbeti kepçe yardımıyla tatlıların üzerine eşit şekilde gezdirin.