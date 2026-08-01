Tam ölçüsüyle pastaneye taş çıkartır: Şekerpare tarifi

Mutfak literatüründe şekerpare, irmik ve un dengesinin, şerbetin kıvamıyla mükemmel uyum sağladığı geleneksel bir pastane klasiğidir. Şekerpare yaparken en sık karşılaşılan sorun ya şerbetini çekmeyip sert kalması ya da şerbeti dökünce hamurlaşıp dağılmasıdır. Bu tarifin püf noktası, sıcak tatlıya ılık/soğuk şerbet dökme kuralı ve hamurunda kullanılan irmiğin miktarında saklıdır. Doğru teknikle hazırlandığında dışı hafif dirençli, içi ise şerbeti tamamen emmiş ipeksi bir dokuya kavuşur.

ŞEKERPARE TARİFİ

Malzemeler

125 gram oda sıcaklığında yumuşamış tereyağı veya margarin

2 adet yumurta (1’inin sarısı üzeri için ayrılacak)

Yarım su bardağı pudra şekeri

3 yemek kaşığı tepeleme irmik

1 paket vanilya

1 paket kabartma tozu

Yaklaşık 2.5 - 3 su bardağı un (kontrollü eklenmeli)

3 su bardağı toz şeker

3 su bardağı su

4-5 damla taze limon suyu

Ayrılan 1 adet yumurta sarısı

Tüm fındık içi veya ceviz (isteğe bağlı)

Yapılışı