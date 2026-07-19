Tarihin derinliklerinden gelen şölen: Özbek pilavı tarifi...

Havucun karamelize tatlılığı, ağır ağır pişen kuzu etinin lokum gibi dokusu ve tam ortasında bütün olarak pişen sarımsağın o inanılmaz aromasıyla Özbek Pilavı, sıradan bir pirinç yemeği değil, tek başına devasa bir ana yemektir. İşte enfes Özbek Pilavı tarifi...

MALZEMELER

2 su bardağı baldo veya basmati pirinç (Önceden tuzlu ılık suda yarım saat ıslatılmış)

400 gram kuzu veya dana kuşbaşı et (Orta yağlı)

3 adet büyük boy havuç (İnce uzun kibrit çöpü - jülyen doğranmış)

2 adet büyük boy kuru soğan (Piyazlık doğranmış)

2 baş bütün sarımsak (Dış kabukları hafifçe soyulmuş, dişlere ayrılmamış)

Yarım su bardağı sıvı yağ (Orijinalinde kuyruk yağı ile harmanlanır)

1 tatlı kaşığı kimyon (Tohum kimyon çok daha iyi sonuç verir)

1'er tatlı kaşığı tuz ve karabiber

Üzerini geçecek kadar sıcak su

ADIM ADIM YAPILIŞI

Geniş ve tercihen döküm veya kalın tabanlı bir tencereye sıvı yağını alıp iyice kızdırın. Kuşbaşı etleri ekleyip yüksek ateşte suyunu salıp çekene kadar ve rengi iyice kahverengiye dönene dek kavurun.

Etlerin üzerine piyazlık doğranmış soğanları ekleyin. Soğanlar tamamen karamelize olup esmerleşene kadar kavurmaya devam edin. (Pilavın o esmer rengi buradan gelir).

İnce uzun doğradığınız havuçları tencereye ilave edin. Havuçlar yumuşayıp yağın rengi hafifçe turuncuya dönene kadar soteleyin.

Kimyon, karabiber ve tuzu ekleyin. Üzerine etlerin hizasını 2 parmak geçecek kadar sıcak su koyun. Tencerenin tam ortasına bütün 2 baş sarımsağı yerleştirip kapağı kapatın. Etler lokum gibi olana kadar yaklaşık 30-40 dakika kısık ateşte kaynatın.

Islatıp bol suyla yıkadığınız ve nişastasından arındırdığınız pirinçleri, tenceredeki etli havuçlu karışımın üzerine (asla karıştırmadan) eşit bir katman halinde yayın.

Suyu pirinçlerin 1 parmak üzerine gelecek şekilde ayarlayın (gerekirse sıcak su ekleyin). Ocağı açın, su pirinçlerin seviyesine inene kadar yüksek ateşte tutun. Suyu çekince altını en kısık konuma getirin, kapağı kapatıp 20 dakika demleyin. Servis yaparken tencereyi büyük bir tepsiye ters çevirerek etlerin en üstte kalmasını sağlayın.