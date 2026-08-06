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Tartıdaki rakamları yukarı taşımak için: Kilo aldıran, besleyici ve yüksek kalorili 5 tarif
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Tartıdaki rakamları yukarı taşımak için: Kilo aldıran, besleyici ve yüksek kalorili 5 tarif

6.08.2026 20:10:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Tartıdaki rakamları yukarı taşımak için: Kilo aldıran, besleyici ve yüksek kalorili 5 tarif

Kilo alma sürecinde mideyi koca koca porsiyonlarla yorarak şişkinlik yaratmak yerine, "küçük hacimli ama kalori yoğunluğu yüksek" temiz içerikli besinleri tercih etmek en altın kuraldır. İşte, sağlıklı hacim kazanmak, iştahsızlığı kırmak ve tartıdaki rakamları yukarı taşımak isteyenler için 5 enfes tarif...

Tartıdaki rakamları yukarı taşımak için: Kilo aldıran, besleyici ve yüksek kalorili 5 tarif

KARBONHİDRAT VE YAĞIN EN LEZZETLİ HALİ: "TEREYAĞLI TATLI PATATES KUMPİRİ"

Malzemeler:

2 adet büyük ve etli tatlı patates

2 yemek kaşığı tereyağı

1 su bardağı rendelenmiş tam yağlı kaşar peyniri

Yarım çay bardağı haşlanmış mısır ve dilimlenmiş siyah zeytin

2 yemek kaşığı koyu kıvamlı süzme yoğurt veya mayonez

Şipşak Yapılışı

Tatlı patatesleri iyice yıkayıp üzerlerine bıçakla delikler açın. 200°C fırında içleri tamamen yumuşayana kadar (yaklaşık 45-50 dk) fırınlayın. Fırından çıkar çıkmaz ortalarını yarıp içlerini çatalla ezin. Sıcacık patatesin içine tereyağını ve kaşar peynirini ekleyip eriyene kadar karıştırın. Üzerini süzme yoğurt, mısır ve zeytinle süsleyerek kompleks karbonhidrat ve sağlıklı yağ deposu öğününüzü sıcak sıcak tüketin.

Tartıdaki rakamları yukarı taşımak için: Kilo aldıran, besleyici ve yüksek kalorili 5 tarif

SIVI KALORİ MUCİZESİ: "FISTIK EZMELİ VE MUZLU GÜÇ SHAKE'İ"

Malzemeler:

2 adet büyük boy olgun muz

3 yemek kaşığı dolusu doğal fıstık ezmesi veya badem ezmesi

1,5 su bardağı tam yağlı süt

1 avuç ceviz içi veya kaju

2 yemek kaşığı süzme bal

Şipşak Yapılışı

Çiğnemekle veya büyük porsiyonlar tüketmekle zorlananlar için kusursuz bir kalori bombası! Tüm malzemeleri güçlü bir blendera alın. Pürüzsüz, yoğun ve kremsi bir kıvam alana kadar yaklaşık 1-2 dakika yüksek devirde çekin. Ara öğünlerde veya kahvaltı yanında tüketerek tek bir bardakta yüzlerce kaliteli kalori alabilirsiniz.

Tartıdaki rakamları yukarı taşımak için: Kilo aldıran, besleyici ve yüksek kalorili 5 tarif

PROTEİN ŞÖLENİ: "KREMALI VE TAVUKLU PİRİNÇ PİLAVI"

Malzemeler:

1 su bardağı baldo pirinç (Önceden ıslatılmış)

350 gram tavuk kalça eti (Göğüs etine göre daha yağlı ve daha kalorilidir)

1 kutu (200 ml) tam yağlı sıvı krema

2 yemek kaşığı tereyağı

Yarım çay bardağı kavrulmuş badem veya kaju

2 su bardağı sıcak su veya tavuk suyu

Şipşak Yapılışı:

Tavuk kalça etlerini küçük küpler halinde doğrayıp kendi yağında soteleyin. Ayrı bir tencerede tereyağını eritin ve süzdüğünüz pirinçleri ekleyip kavurun. Kavrulan pirinçlerin üzerine sotelenmiş tavukları, sıcak suyu ve tuzu ekleyip suyunu çekene kadar kısık ateşte pişirin. Pilav suyunu tam çekmeye yakınken 1 kutu kremayı ilave edin. Krema pirinçlerle bütünleşip pilav hafif ıslak bir doku aldığında altını kapatın. Kavrulmuş bademlerle servis yaparak kalorisi katlanmış efsanevi bir ana öğün elde edin.

Tartıdaki rakamları yukarı taşımak için: Kilo aldıran, besleyici ve yüksek kalorili 5 tarif

ÇANTAYA AT VE ÇIK: "TAHİNLİ VE BADEMLİ ENERJİ BARLARI"

Malzemeler:

1 su bardağı çiğ badem unu (veya ince çekilmiş fındık)

1 su bardağı iri dövülmüş ceviz

5 yemek kaşığı tahin

4 yemek kaşığı üzüm veya dut pekmezi

3 yemek kaşığı kakao

Şipşak Yapılışı

Pişirme derdi olmayan, küçük bir diliminde bile devasa enerji barındıran bu tarif için tüm malzemeleri derin bir kaba alın. Tahin ve pekmezin yapışkan dokusu sayesinde hamur elinizle yoğurdukça toparlanacaktır. Yapışkan, yoğun ve katı bir harç elde ettiğinizde bu karışımı yağlı kağıt serilmiş küçük kare bir borcama elinizle bastırarak sıkıca yayın. Buzdolabında 2 saat dondurduktan sonra bar şeklinde dilimleyin ve gün içinde kalori açığınızı kapatmak için atıştırın.

Tartıdaki rakamları yukarı taşımak için: Kilo aldıran, besleyici ve yüksek kalorili 5 tarif

TATLI KRİZLERİNİ KİLOYA ÇEVİREN: "MASCARPONE VE BALLI MEYVE KÜPLERİ"

Malzemeler:

4 yemek kaşığı mascarpone peyniri (veya suyu süzülen tam yağlı labne)

2 yemek kaşığı süzme bal

1 adet büyük boy muz

1 çay bardağı iri kıyılmış kavrulmuş fındık veya ceviz

İsteğe bağlı: Şekersiz damla çikolata

Şipşak Yapılışı

Kilo almak isteyenler için sütlü tatlılardan çok daha kalorili ve besleyici bir alternatif! Bir kasede mascarpone peynirini ve süzme balı mikserle veya tel çırpıcıyla krema kıvamına gelene kadar iyice çırpın. Bu yoğun ve yüksek yağlı peynir kremasını kupların tabanına paylaştırın. Üzerine dilimlenmiş muzları, kavrulmuş fındıkları ve damla çikolataları ekleyin. Akşam yemeklerinden sonra tüketerek günlük kalori hedefinize lezzetli ve zahmetsiz bir kapanış yapın.

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