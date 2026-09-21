Taş fırın lezzetini evde yakalayın: MasterChef lahmacun tarifi

Türk mutfağının sevilen hamur işlerinden lahmacun, ince hamuru ve bol kıymalı harcıyla sofraların vazgeçilmez lezzetlerinden biri. Evde lahmacun hazırlarken en önemli noktaların başında hamurun ince açılması ve kıymalı harcın hamurun üzerine kenarlara kadar gelecek şekilde yayılması geliyor. Kırmızı ve yeşil biber, domates, soğan ve maydanozla hazırlanan harç kıymayla buluşturuluyor, ardından ince açılan hamurun üzerine yayılarak yüksek sıcaklıkta pişiriliyor. İşte evde kolayca hazırlayabileceğiniz, çıtır hamurlu lahmacun tarifi...