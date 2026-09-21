Taş fırın lezzetini evde yakalayın: MasterChef lahmacun tarifi

Türk mutfağının sevilen hamur işlerinden lahmacun, ince hamuru ve bol kıymalı harcıyla sofraların vazgeçilmez lezzetlerinden biri. Evde lahmacun hazırlarken en önemli noktaların başında hamurun ince açılması ve kıymalı harcın hamurun üzerine kenarlara kadar gelecek şekilde yayılması geliyor. Kırmızı ve yeşil biber, domates, soğan ve maydanozla hazırlanan harç kıymayla buluşturuluyor, ardından ince açılan hamurun üzerine yayılarak yüksek sıcaklıkta pişiriliyor. İşte evde kolayca hazırlayabileceğiniz, çıtır hamurlu lahmacun tarifi...
LAHMACUN TARİFİ
Malzemeler
Kıymalı harcı için:
- 2 adet kırmızı biber
- 3 adet yeşil biber
- 2 adet orta boy soğan
- 1 demet maydanoz
- 2 adet domates
- 1 yemek kaşığı domates salçası
- 1 yemek kaşığı biber salçası
- 1/2 çay kaşığı pul biber
- 1 çay kaşığı toz kırmızı biber
- 1 çay kaşığı tuz
- 1 çay bardağı sıvı yağ
- 1/4 çay bardağı su
- 500 gram yağlı dana kıyma
Lahmacun hamuru için:
- 5 su bardağı un
- 2 su bardağı su
- 1 tatlı kaşığı tuz
- 1 çay kaşığı toz şeker
LAHMACUN YAPILIŞI
Kırmızı biber, yeşil biber, soğan ve domatesleri mutfak robotuna alın.
Sebzeleri tamamen püre haline getirmeden, ince şekilde parçalanacak kadar çekin.
Maydanozu da sebzelere ilave ederek kısa süre daha çekin.
Sebzeli karışıma domates salçası, biber salçası, sıvı yağ, su, pul biber, toz kırmızı biber ve tuzu ekleyin.
Son olarak dana kıymayı ilave ederek bütün malzemeleri güzelce yoğurun.
Lahmacun harcının fazla kuru olmaması gerekir.
Harç kolayca yayılabilecek kadar akışkan bir kıvamda olmalıdır.
Gerekirse az miktarda su ekleyebilirsiniz.
Vaktiniz varsa hazırladığınız harcı buzdolabında bir süre dinlendirebilirsiniz.
Su, tuz ve şekeri geniş bir kaba alın.
Unu azar azar ekleyerek yoğurun.
Orta sertlikte ve pürüzsüz bir hamur elde edin.
Hamuru uzun bir rulo haline getirin ve eşit büyüklükte parçalara bölün.
Parçaları yuvarlayarak beze haline getirin ve kısa süre dinlendirin.
Fırını 250 dereceye, fanlı ve alt-üst ısıtma ayarında olacak şekilde önceden ısıtın.
Bezeleri yemek tabağı büyüklüğünde ve mümkün olduğunca ince şekilde açın.
Hazırladığınız kıymalı harçtan hamurun üzerine alın.
Harcı bir kaşığın tersiyle kenarlara kadar gelecek şekilde ince bir tabaka halinde yayın.
Açtığınız lahmacunları yağlı kağıtla birlikte fırının tabanına yerleştirin.
Yaklaşık 7-10 dakika, altı kızarıp hamur çıtırlaşana kadar pişirin.
Pişirme süresi fırının gücüne ve hamurun inceliğine göre değişebilir.
Fırından çıkan sıcak lahmacunları sumaklı soğan, maydanoz ve bol limonla servis edebilirsiniz.
Afiyet olsun!