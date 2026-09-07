Cumhuriyet Gazetesi Logo
Taş gibi ve kalın kaymaklı ev yoğurdu tutturmanın 5 altın kuralı
Paylaş

Taş gibi ve kalın kaymaklı ev yoğurdu tutturmanın 5 altın kuralı

7.09.2026 14:25:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Taş gibi ve kalın kaymaklı ev yoğurdu tutturmanın 5 altın kuralı

Market yoğurtlarını unutturacak, kalıp gibi tutan ve kaşığı batırdığınızda kalın kaymak tabakasıyla büyüleyen ev yoğurdu yapmanın en pratik püf noktaları...

Taş gibi ve kalın kaymaklı ev yoğurdu tutturmanın 5 altın kuralı

1. DOĞRU SÜT SEÇİMİ VE ÇİĞ SÜT KULLANIMI

Marketlerde satılan kutu (UHT) sütlerle kalıp gibi ve kalın kaymaklı bir ev yoğurdu elde etmek imkansıza yakındır. Yoğurdun istenen kıvamda olması ve üzerinde belirgin bir kaymak tabakası oluşturması için mutlaka günlük, taze çiğ süt tercih edilmelidir. Sütün yağ oranının yüksekliği, yoğurdun lezzetini ve kalitesini doğrudan belirleyen en temel etkendir.

Taş gibi ve kalın kaymaklı ev yoğurdu tutturmanın 5 altın kuralı

2. SÜTÜ KAYNATIRKEN "BUHARLAŞTIRMA" TEKNİĞİ

Sütü kaynatıp ocaktan hemen almak yoğurdun sulanmasına zemin hazırlar. Sütü geniş bir tencereye alıp kısık ateşte, yüzeyine kepçeyle yukarıdan aşağıya doğru hava vererek bir süre kaynatmak gerekir. Bu işlem sütün içindeki fazla suyun buharlaşmasını sağlayarak yoğurdun kaşık batırıldığında dağılmayacak kadar sert tutmasını garanti eder.

 

Taş gibi ve kalın kaymaklı ev yoğurdu tutturmanın 5 altın kuralı

3. "SERÇE PARMAK" TESTİ İLE KUSURSUZ MAYALAMA SICAKLIĞI

Maya eklenecek sütün sıcaklığı, yoğurt yapımının en hassas noktasıdır. Süt çok sıcak olursa yararlı bakteriler ölür ve yoğurt kesilip sulanır; soğuk olursa maya tutmaz. Sütün sıcaklığı, serçe parmağınızı içine batırdığınızda ne yakacak kadar sıcak ne de ılık olan, içinizden 7'ye kadar sayabileceğiniz ideal derecede (yaklaşık 42-45°C) olmalıdır.

Taş gibi ve kalın kaymaklı ev yoğurdu tutturmanın 5 altın kuralı

4. MAYAYI HAZIRLAMA VE NAZİK KARIŞTIRMA YÖNTEMİ

Kullanılacak yoğurt mayası (bir tatlı kaşığı kaliteli ev yoğurdu) önceden buzdolabından çıkarılarak oda sıcaklığına getirilmelidir. Maya, tencereden alınan küçük bir miktar ılık sütle kasede pürüzsüzleşene kadar ezilir. Ardından tencerenin kenarından yavaşça dökülerek yukarıdan aşağıya doğru çok hırpalanmadan nazikçe karıştırılır.

Taş gibi ve kalın kaymaklı ev yoğurdu tutturmanın 5 altın kuralı

5. HAREKETSİZ MAYALANDIRMA VE BUZDOLABI SIRRI

Maya eklenen tencere, ısıyı kaybetmeyecek şekilde kalın bir sofra bezi veya battaniyeyle sarılarak 4-5 saat boyunca kesinlikle kıpırdatılmadan bekletilir. Süre sonunda tencere açılır ve kapaksız olarak oda sıcaklığında 1-2 saat havalandırılır. Ardından üzeri açık şekilde buzdolabına kaldırılır ve en az 24 saat hiç ellenmeden dinlendirilir; bu son aşama yoğurdun suyunu iyice çekip kalıp gibi olmasını sağlar.

İlgili Konular: #Yoğurt #püf noktaları

İlgili Haberler

Cam gibi parlak: Tam kıvamında vişne reçeli yapmanın 5 sırrı!
Cam gibi parlak: Tam kıvamında vişne reçeli yapmanın 5 sırrı! Yaz mevsiminin o hafif mayhoş, en can alıcı lezzetlerinden biri olan vişneyi kış aylarına taşımanın en güzel yolu şüphesiz reçel yapmaktır. Ancak iyi bir vişne reçeli yapmak; tanelerini ezmeden bütün tutmayı, o parlak yakut kırmızısı rengini karartmamayı ve suyunu jöle gibi dondurmadan tam kıvamında bağlamayı gerektirir. Sulanan, şekerlenen veya rengi koyulaşan reçellere veda etmenizi sağlayacak, kahvaltı sofralarınızın baş tacı olacak kusursuz vişne reçelinin 5 altın kuralı...
Kışın en büyük şifası: Anne elinden 5 püf noktasıyla adım adım tarhana yapımı...
Kışın en büyük şifası: Anne elinden 5 püf noktasıyla adım adım tarhana yapımı... Yaz mevsiminin o bereketli domatesleri, kıpkırmızı kapya biberleri ve süzme yoğurdun mayası bir araya geliyor; Anadolu'nun en eski, en şifalı kışlık hazırlığı olan tarhana mesaisi başlıyor. Geleneksel yöntemlerle, güneşte kurutularak ve sabırla mayalandırılarak yapılan o hakiki ev tarhanasını tutturmak aslında bir mutfak matematiği işidir. Küflenmesini önleyen, o meşhur ekşimsi lezzetini veren ve rengini kıpkırmızı tutan en önemli 5 aşama...
Mantar nasıl saklanır? Mantarın kararmasını ve uzun süre taze kalmasını sağlayan 5 püf nokta!
Mantar nasıl saklanır? Mantarın kararmasını ve uzun süre taze kalmasını sağlayan 5 püf nokta! Mutfakların en lezzetli ama bir o kadar da hassas malzemelerinden biri olan mantar, yanlış saklandığında hızla kararır, pörsür ve lezzetini kaybeder. Yemeklerinizde o bembeyaz, diri mantar dokusunu korumak için mutfaktaki en büyük kurtarıcınız olacak 5 altın kural...