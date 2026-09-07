Taş gibi ve kalın kaymaklı ev yoğurdu tutturmanın 5 altın kuralı

1. DOĞRU SÜT SEÇİMİ VE ÇİĞ SÜT KULLANIMI Marketlerde satılan kutu (UHT) sütlerle kalıp gibi ve kalın kaymaklı bir ev yoğurdu elde etmek imkansıza yakındır. Yoğurdun istenen kıvamda olması ve üzerinde belirgin bir kaymak tabakası oluşturması için mutlaka günlük, taze çiğ süt tercih edilmelidir. Sütün yağ oranının yüksekliği, yoğurdun lezzetini ve kalitesini doğrudan belirleyen en temel etkendir.

2. SÜTÜ KAYNATIRKEN "BUHARLAŞTIRMA" TEKNİĞİ Sütü kaynatıp ocaktan hemen almak yoğurdun sulanmasına zemin hazırlar. Sütü geniş bir tencereye alıp kısık ateşte, yüzeyine kepçeyle yukarıdan aşağıya doğru hava vererek bir süre kaynatmak gerekir. Bu işlem sütün içindeki fazla suyun buharlaşmasını sağlayarak yoğurdun kaşık batırıldığında dağılmayacak kadar sert tutmasını garanti eder.

3. "SERÇE PARMAK" TESTİ İLE KUSURSUZ MAYALAMA SICAKLIĞI Maya eklenecek sütün sıcaklığı, yoğurt yapımının en hassas noktasıdır. Süt çok sıcak olursa yararlı bakteriler ölür ve yoğurt kesilip sulanır; soğuk olursa maya tutmaz. Sütün sıcaklığı, serçe parmağınızı içine batırdığınızda ne yakacak kadar sıcak ne de ılık olan, içinizden 7'ye kadar sayabileceğiniz ideal derecede (yaklaşık 42-45°C) olmalıdır.

4. MAYAYI HAZIRLAMA VE NAZİK KARIŞTIRMA YÖNTEMİ Kullanılacak yoğurt mayası (bir tatlı kaşığı kaliteli ev yoğurdu) önceden buzdolabından çıkarılarak oda sıcaklığına getirilmelidir. Maya, tencereden alınan küçük bir miktar ılık sütle kasede pürüzsüzleşene kadar ezilir. Ardından tencerenin kenarından yavaşça dökülerek yukarıdan aşağıya doğru çok hırpalanmadan nazikçe karıştırılır.