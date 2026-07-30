Tatlı ekşi lezzete aromatik dokunuş: Damla sakızlı vişne reçeli tarifi

Yaz mevsiminin en sevilen meyvelerinden vişne, bu kez klasik reçel tarifinin dışına çıkıyor. Vişnenin kendine özgü tatlı-ekşi aroması, damla sakızının hoş kokusuyla buluşarak kahvaltı sofralarına farklı bir lezzet taşıyor. Çekirdekleri ayıklanan vişnelerin şekerle dinlendirilmesi ve damla sakızıyla kıvam alana kadar pişirilmesiyle hazırlanan bu reçel, kavanozda saklanarak uzun süre keyifle tüketilebiliyor. Peki, damla sakızlı vişne reçeli nasıl yapılır? İşte tam ölçülü tarifi ve püf noktaları...