Tatlı ekşi lezzete aromatik dokunuş: Damla sakızlı vişne reçeli tarifi

Yaz mevsiminin en sevilen meyvelerinden vişne, bu kez klasik reçel tarifinin dışına çıkıyor. Vişnenin kendine özgü tatlı-ekşi aroması, damla sakızının hoş kokusuyla buluşarak kahvaltı sofralarına farklı bir lezzet taşıyor. Çekirdekleri ayıklanan vişnelerin şekerle dinlendirilmesi ve damla sakızıyla kıvam alana kadar pişirilmesiyle hazırlanan bu reçel, kavanozda saklanarak uzun süre keyifle tüketilebiliyor. Peki, damla sakızlı vişne reçeli nasıl yapılır? İşte tam ölçülü tarifi ve püf noktaları...
DAMLA SAKIZLI VİŞNE REÇELİ TARİFİ
Malzemeler:
- 500 gram vişne
- 1,5 su bardağı toz şeker
- 4 adet damla sakızı
- 1/4 adet limonun suyu
DAMLA SAKIZLI VİŞNE REÇELİ YAPILIŞI
Vişnelerin çekirdeklerini aparat veya pipet yardımıyla dikkatlice çıkarın.
Vişneleri yıkayıp fazla suyunu süzdürün ve derin bir tencereye alın.
Üzerine toz şekeri ekleyip tencerenin kapağını kapatın.
Vişneleri şekerle birlikte 4-5 saat dinlendirin.
Damla sakızlarını küçük bir tülbentin içerisine yerleştirip ağzını sıkıca bağlayın.
Tülbenti vişnelerin bulunduğu tencereye ekleyin.
Reçeli kısık ateşte, vişneler suyunu çekip şeker eriyene kadar pişirin.
Gerekirse yarım su bardağı kadar su ekleyebilirsiniz.
Reçelin kıvam almaya başladığı aşamada limon suyunu ilave edin.
Pişirme sırasında yüzeyde oluşan köpükleri kaşıkla temizleyin.
Vişneler iyice kıvam aldığında damla sakızlarını tencereden çıkarın ve reçeli ocaktan alın.
Oda sıcaklığında yaklaşık 1 saat dinlendirdikten sonra temiz cam kavanozlara aktarın.
Afiyet olsun!