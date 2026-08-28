Tatlı, ekşi ve acıyı buluşturan lezzet: MasterChef General Tso Tavuk tarifi...

Meşhur tatlı-ekşi sosun tavuğu bir elmas gibi parlattığı anı yakalamak aslında birkaç pratik adımdan ibaret. Zencefilin ferahlığı, soya sosunun umami derinliği ve çıtır tavuğun bir araya geldiği bu tabak, günün tüm yorgunluğunu silip süpürecek.

MALZEMELER

Çıtır Tavuk İçin:

500 gram tavuk göğsü veya kemiksiz but (İri küpler halinde doğranmış)

1 adet yumurta

3 yemek kaşığı mısır nişastası (Çıtırlığın bir numaralı sırrı)

1 yemek kaşığı soya sosu

Yarım çay kaşığı karabiber

Kızartmak için: Sıvı yağ

Efsanevi Tatlı-Ekşi Sos İçin:

4 yemek kaşığı soya sosu

2 yemek kaşığı pirinç sirkesi (veya elma sirkesi)

2 yemek kaşığı toz şeker

1 yemek kaşığı susam yağı (Orijinal Asya aroması için)

1 yemek kaşığı mısır nişastası (Yarım çay bardağı soğuk su ile açılmış)

Tavada (Wok) Sotelemek İçin:

2 yemek kaşığı sıvı yağ

3 diş ince kıyılmış sarımsak

1 tatlı kaşığı taze rendelenmiş zencefil

3-4 adet kurutulmuş kırmızı chili biberi (Acı seviyorsanız)

Üzeri için: İnce kıyılmış taze yeşil soğan ve kavrulmuş susam

ADIM ADIM YAPILIŞI

Doğranmış tavukları derin bir kaseye alın. Üzerine yumurta, soya sosu ve karabiberi ekleyip iyice harmanlayın. Son olarak mısır nişastasını ilave edin ve tüm tavuk parçalarının nişastayla yapışkan bir tabaka halinde kaplandığından emin olun.

Geniş bir tavada veya wok'ta sıvı yağı iyice ısıtın. Nişastalı tavuk parçalarını birbirine yapışmamasına özen göstererek yağa bırakın. Altın sarısı ve çıtır çıtır olana kadar (yaklaşık 5-7 dakika) kızartıp kağıt havlu serili bir tabağa alın.

Küçük bir kasede soya sosu, pirinç sirkesi, toz şeker, susam yağı ve suda çözdürdüğünüz mısır nişastasını pürüzsüz olana dek karıştırarak hazırda bekletin.

Tavada kalan fazla yağı döküp sadece 2 yemek kaşığı kadar bırakın. İnce kıyılmış sarımsak, taze zencefil ve kuru chili biberlerini tavaya alıp kokusu çıkana kadar yaklaşık 30 saniye orta ateşte soteleyin (sarımsakların yanmamasına çok dikkat edin).

Hazırladığınız sıvı sos karışımını tavaya dökün. Sos birkaç saniye içinde ısınıp koyulaşacak ve parlak bir şurup kıvamını alacaktır.

Sos kıvam aldığında kızarttığınız çıtır tavukları hemen tavaya geri ekleyin. Tavukların her tarafı o parlak ve yoğun sosla kaplanana kadar tavayı sallayarak 1-2 dakika hızlıca çevirin ve ocağın altını kapatın.

Dumanı tüten General Tso tavukları servis tabağına alın, üzerine ince kıyılmış taze soğan ve kavrulmuş susam serpiştirerek sıcak sıcak servis yapın.