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Tatlı isteğine hafif alternatif: Rafine şekersiz 5 pratik tarif
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Tatlı isteğine hafif alternatif: Rafine şekersiz 5 pratik tarif

6.08.2026 10:53:00
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Haber Merkezi
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Tatlı isteğine hafif alternatif: Rafine şekersiz 5 pratik tarif

Tatlıdan vazgeçmeden rafine şekeri hayatınızdan çıkarabilirsiniz. Muz, hurma ve doğal meyvelerle hazırlanan bu rafine şekersiz tatlılar, pratik ve lezzetli alternatifler sunuyor.

Tatlı isteğine hafif alternatif: Rafine şekersiz 5 pratik tarif

Rafine şekersiz tatlı tarifleri son yıllarda sağlıklı beslenmeye özen gösterenlerin en çok araştırdığı tarifler arasında yer alıyor. İlave şeker kullanmadan hazırlanan bu tatlılar, meyvelerin doğal tatlılığından yararlanarak hem hafif hem de doyurucu alternatifler sunuyor. Özellikle ara öğünlerde, kahve yanında veya akşam tatlı isteği geldiğinde tercih edilebilecek bu tarifler, kısa sürede hazırlanabilmesiyle de öne çıkıyor. İşte evde kolayca hazırlayabileceğiniz rafine şekersiz 5 lezzetli tatlı tarifi...

Tatlı isteğine hafif alternatif: Rafine şekersiz 5 pratik tarif

1. HURMALI FİT TRÜF

Tatlı isteğini kısa sürede bastıran en pratik tariflerden biri hurmalı trüf oluyor. Hurmanın doğal şekeri sayesinde ekstra şeker eklemeden hazırlanan bu tarif, enerji veren atıştırmalıklar arasında da yer alıyor.

Malzemeler:

12 adet çekirdeksiz hurma

1 su bardağı çiğ fındık veya ceviz

2 yemek kaşığı kakao

1 yemek kaşığı hindistan cevizi yağı (isteğe bağlı)

Üzeri için Hindistan cevizi

Yapılışı:

Hurmaları sıcak suda 10 dakika bekletin.

Robotta hurma, kakao ve fındıkları çekin.

Karışımdan küçük toplar hazırlayın.

Hindistan cevizine bulayın.

Buzdolabında 30 dakika dinlendirerek servis edin.

Tatlı isteğine hafif alternatif: Rafine şekersiz 5 pratik tarif

2. MUZLU YULAF KURABİYESİ

Sadece birkaç malzemeyle hazırlanan bu kurabiye, rafine şekersiz tariflerin en sevilenlerinden biri. Özellikle çocuklar için de sağlıklı bir atıştırmalık alternatifi olabilir.

Malzemeler:

2 olgun muz

2 su bardağı yulaf ezmesi

1 çay kaşığı tarçın

İsteğe bağlı ceviz veya kuru üzüm

Yapılışı:

Muzları ezin.

Yulaf ve tarçınla karıştırın.

İsterseniz ceviz veya kuru üzüm ekleyin.

Kaşık yardımıyla tepsiye dizin.

180 derecede yaklaşık 15-20 dakika pişirin.

Tatlı isteğine hafif alternatif: Rafine şekersiz 5 pratik tarif

3. CHİA TOHUMLU ÇİLEKLİ PUDING

Pişirme gerektirmeyen bu tarif, hafif tatlı sevenler için ideal seçeneklerden biri oluyor.

Malzemeler:

2 yemek kaşığı chia tohumu

1 su bardağı süt veya bitkisel süt

1 muz

Çilek

Yapılışı:

Chia tohumu ile sütü karıştırın.

Buzdolabında en az 4 saat bekletin.

Servis sırasında üzerine muz ve çilek ekleyin.

Soğuk servis edin.

Tatlı isteğine hafif alternatif: Rafine şekersiz 5 pratik tarif

4. FIRINDA TARÇINLI ELMA

Doğal meyve şekeriyle hazırlanan en hafif tatlılardan biri de fırında elma oluyor.

Malzemeler:

4 elma

Tarçın

Ceviz

Birkaç damla limon suyu

Yapılışı:

Elmaların içini oyun.

Tarçın ve cevizle doldurun.

Üzerine limon suyu gezdirin.

180 derecede yaklaşık 25 dakika pişirin.

Tatlı isteğine hafif alternatif: Rafine şekersiz 5 pratik tarif

5. KAKOLU AVOKADO MOUSSE

Avokadonun kremsi yapısı sayesinde hazırlanan bu tarif, rafine şeker kullanılmadan yoğun çikolata lezzeti sunuyor.

Malzemeler:

2 olgun avokado

3 yemek kaşığı kakao

4-5 adet hurma

2 yemek kaşığı süt

Vanilya

Yapılışı:

Tüm malzemeleri robota alın.

Pürüzsüz kıvam alana kadar çekin.

Kaselere paylaştırın.

En az 1 saat buzdolabında bekletin.

Üzerini kakao veya fındıkla süsleyerek servis edin.

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