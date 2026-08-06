Tatlı isteğine hafif alternatif: Rafine şekersiz 5 pratik tarif

Rafine şekersiz tatlı tarifleri son yıllarda sağlıklı beslenmeye özen gösterenlerin en çok araştırdığı tarifler arasında yer alıyor. İlave şeker kullanmadan hazırlanan bu tatlılar, meyvelerin doğal tatlılığından yararlanarak hem hafif hem de doyurucu alternatifler sunuyor. Özellikle ara öğünlerde, kahve yanında veya akşam tatlı isteği geldiğinde tercih edilebilecek bu tarifler, kısa sürede hazırlanabilmesiyle de öne çıkıyor. İşte evde kolayca hazırlayabileceğiniz rafine şekersiz 5 lezzetli tatlı tarifi...

1. HURMALI FİT TRÜF Tatlı isteğini kısa sürede bastıran en pratik tariflerden biri hurmalı trüf oluyor. Hurmanın doğal şekeri sayesinde ekstra şeker eklemeden hazırlanan bu tarif, enerji veren atıştırmalıklar arasında da yer alıyor. Malzemeler: 12 adet çekirdeksiz hurma 1 su bardağı çiğ fındık veya ceviz 2 yemek kaşığı kakao 1 yemek kaşığı hindistan cevizi yağı (isteğe bağlı) Üzeri için Hindistan cevizi Yapılışı: Hurmaları sıcak suda 10 dakika bekletin. Robotta hurma, kakao ve fındıkları çekin. Karışımdan küçük toplar hazırlayın. Hindistan cevizine bulayın. Buzdolabında 30 dakika dinlendirerek servis edin.

2. MUZLU YULAF KURABİYESİ Sadece birkaç malzemeyle hazırlanan bu kurabiye, rafine şekersiz tariflerin en sevilenlerinden biri. Özellikle çocuklar için de sağlıklı bir atıştırmalık alternatifi olabilir. Malzemeler: 2 olgun muz 2 su bardağı yulaf ezmesi 1 çay kaşığı tarçın İsteğe bağlı ceviz veya kuru üzüm Yapılışı: Muzları ezin. Yulaf ve tarçınla karıştırın. İsterseniz ceviz veya kuru üzüm ekleyin. Kaşık yardımıyla tepsiye dizin. 180 derecede yaklaşık 15-20 dakika pişirin.

3. CHİA TOHUMLU ÇİLEKLİ PUDING Pişirme gerektirmeyen bu tarif, hafif tatlı sevenler için ideal seçeneklerden biri oluyor. Malzemeler: 2 yemek kaşığı chia tohumu 1 su bardağı süt veya bitkisel süt 1 muz Çilek Yapılışı: Chia tohumu ile sütü karıştırın. Buzdolabında en az 4 saat bekletin. Servis sırasında üzerine muz ve çilek ekleyin. Soğuk servis edin.

4. FIRINDA TARÇINLI ELMA Doğal meyve şekeriyle hazırlanan en hafif tatlılardan biri de fırında elma oluyor. Malzemeler: 4 elma Tarçın Ceviz Birkaç damla limon suyu Yapılışı: Elmaların içini oyun. Tarçın ve cevizle doldurun. Üzerine limon suyu gezdirin. 180 derecede yaklaşık 25 dakika pişirin.