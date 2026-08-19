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Tatlı isteğini bastıran lezzet: Elmalı fit bar tarifi
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Tatlı isteğini bastıran lezzet: Elmalı fit bar tarifi

19.08.2026 23:41:00
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Haber Merkezi
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Tatlı isteğini bastıran lezzet: Elmalı fit bar tarifi

Elma, hurma ve granolanın buluştuğu elmalı fit bar, tatlı krizlerini pratik bir atıştırmalıkla geçirmek isteyenler için farklı bir alternatif sunuyor.

Tatlı isteğini bastıran lezzet: Elmalı fit bar tarifi

Tatlı istediğinizde ağır ve zahmetli tariflere yönelmek zorunda değilsiniz. Elmalı fit bar, elmanın doğal tatlılığını hurma, tarçın ve kakao ile bir araya getirerek hem pratik hem de lezzetli bir atıştırmalık hazırlamanızı sağlıyor. Granola ile tamamlanan bu tarif, önceden hazırlanıp buzdolabında saklanabilmesiyle de gün içinde elinizin altında bulunabilecek güzel bir alternatif oluyor. İşte kolay hazırlanabilen elmalı fit bar tarifi ve malzemeleri...

Tatlı isteğini bastıran lezzet: Elmalı fit bar tarifi

ELMALI FİT BAR TARİFİ

Malzemeler:

  • 4 adet elma
  • 10 adet hurma
  • 1/2 su bardağı su
  • 20 gram toz jelatin
  • 1/2 çay kaşığı toz tarçın
  • 1 tatlı kaşığı kakao
  • 4 yemek kaşığı granola

ELMALI FİT BAR YAPILIŞI

Hurmaları yumuşamaları için üzerlerini geçecek kadar kaynar suyun içinde bekletin.

Elmaları soyup çekirdeklerini çıkarın ve küçük parçalar halinde doğrayın.

Elmaları ve ayıklanmış hurmaları yarım su bardağı suyla birlikte tencereye alın.

Elmalar tamamen yumuşayana kadar kısık ateşte pişirin.

Yumuşayan elma ve hurma karışımını blenderdan geçirerek pürüzsüz hale getirin.

Karışıma jelatin, tarçın ve kakaoyu ekleyip 1-2 dakika daha kısık ateşte karıştırarak pişirin.

Sıcak karışımı mikser yardımıyla soğuyup açık renkli ve kabarık bir kıvam alana kadar yaklaşık 20-25 dakika çırpın.

Küçük bir kalıbın tabanına granolayı serpin. 

Üzerine elmalı karışımı dökün.

Kalıbı derin dondurucuya alıp 3-4 saat kadar bekletin.

Tamamen sertleşen elmalı fit barı kalıptan çıkarıp dilimleyin. 

Buzdolabında muhafaza ederek servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun!

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