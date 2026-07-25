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Tatlı krizine 10 dakikada çözüm: Tavada peynirli yufka tatlısı tarifi
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Tatlı krizine 10 dakikada çözüm: Tavada peynirli yufka tatlısı tarifi

25.07.2026 20:20:00
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Haber Merkezi
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Tatlı krizine 10 dakikada çözüm: Tavada peynirli yufka tatlısı tarifi

Çıtır yufkanın arasına saklanan şekerli peynir harcı, tavada kızarınca ortaya pratik ve farklı bir tatlı lezzeti çıkarıyor. İşte nefis tavada peynirli yufka tatlısı tarifi...

Tatlı krizine 10 dakikada çözüm: Tavada peynirli yufka tatlısı tarifi

Tatlı yapmak için uzun uzun hazırlık yapmaya gerek olmadığını kanıtlayan tavada peynirli yufka tatlısı, az malzemeyle kısa sürede hazırlanabilen farklı bir lezzet arayanlara hitap ediyor. Tuzsuz beyaz peynir, toz şeker ve yufkanın bir araya geldiği bu pratik tarif, özellikle aniden gelen tatlı krizlerine hızlı bir çözüm sunuyor. İşte nefis tavada peynirli yufka tatlısı tarifi...

Tatlı krizine 10 dakikada çözüm: Tavada peynirli yufka tatlısı tarifi

TAVADA PEYNİRLİ YUFKA TATLISI TARİFİ

Malzemeler

  • 170 gram tuzsuz yarım yağlı beyaz peynir
  • 1/2 su bardağı toz şeker
  • 1/2 su bardağına yakın su
  • 1 adet yufka
  • Yufkaların arasına sürmek için:
  • Bir miktar su

Kızartmak için:

  • Sıvı yağ

TAVADA PEYNİRLİ YUFKA TATLISI YAPILIŞI

Tavada peynirli yufka tatlısı için öncelikle tuzsuz beyaz peyniri uygun bir kaseye alın ve çatal yardımıyla güzelce ezin.

Ezdiğiniz peynirin üzerine toz şekeri ve suyu ekleyerek tüm malzemeleri iyice karıştırın. 

Böylece tatlının iç harcını hazırlamış olacaksınız.

Yufkayı tezgaha serin ve dört eşit parçaya bölün. Yufkanın dörtte birini alın ve orta kısmına hazırladığınız peynirli harçtan yerleştirin.

Yufkanın kenarlarını bohça şeklinde içe doğru katlayarak kapatın.

Katlanan bölümlerin açılmaması için birbirine temas eden kısımlara hafifçe su sürün ve yufkanın birbirine yapışmasını sağlayın.

Geniş bir tavaya yeterli miktarda sıvı yağ alın ve iyice kızdırın. Hazırladığınız peynirli yufka bohçalarını kızgın yağa bırakın.

Tatlıların her iki tarafını da altın rengini alıp çıtır bir kıvam kazanana kadar önlü arkalı kızartın.

Kızaran tavada peynirli yufka tatlılarını fazla yağını bırakması için kısa süre kağıt havlu üzerine alın. 

Ardından sıcak veya ılık olarak servis edin. 

Afiyet olsun!

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