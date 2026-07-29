Tatlı krizlerine 2 malzemeli enfes çözüm: Kayısı uyutması tarifi

Tatlı krizlerine fazla uğraşmadan çözüm arayanlar için kayısı uyutması, yalnızca iki temel malzemeyle hazırlanabilen nefis bir alternatif. Kuru kayısının doğal tatlılığı ve sütün yumuşak dokusu, bekleme sürecinin ardından kaşık kaşık yenebilen hafif bir tatlıya dönüşüyor. İşte nefis kayısı uyutması tarifi...

KAYISI UYUTMASI TARİFİ

Malzemeler:

16 adet kuru kayısı

3 su bardağı süt

KAYISI UYUTMASI YAPILIŞI

Kuru kayısıları güzelce yıkayın ve üzerlerini geçecek kadar sıcak suyun içerisinde yaklaşık 20-30 dakika yumuşaması için bekletin.

Sütü tencereye alın ve yaklaşık 40-45 dereceye, yani parmağınızı yakmayacak ılık bir sıcaklığa gelene kadar ısıtın.

Sütü kaynatmamaya dikkat edin.

Yumuşayan kayısıların suyunu süzün ve rondoya alın.

Pürüzsüz bir kıvam elde edene kadar çekin.

Kayısı püresini ılık sütün içerisine ekleyin.

Karışımı blenderdan geçirerek tamamen homojen hale getirin.

Hazırladığınız karışımı servis kaselerine paylaştırın.

Kaselerin üzerini temiz bir bezle örtün ve oda sıcaklığında yaklaşık 4-6 saat mayalanmaya bırakın.

Kıvam alan kayısı uyutmasını buzdolabına kaldırın ve en az 2 saat dinlendirin.

Soğuk olarak servis edin.

Afiyet olsun!