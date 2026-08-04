Tatlı krizlerine ferahlatan dokunuş: Çikolata soslu çilekli magnolia tarifi

Çileğin ferah lezzeti, yumuşacık magnolia kreması ve çikolatanın yoğun aroması aynı tatlıda buluşuyor. Kat kat hazırlanan çikolata soslu çilekli magnolia, hem pratik yapımı hem de şık sunumuyla tatlı severlerin favorisi olmaya aday. Peki, çikolata soslu çilekli magnolia nasıl yapılır? İşte malzemeleri ve adım adım tarifi...
ÇİKOLATA SOSLU ÇİLEKLİ MAGNOLİA TARİFİ
Malzemeler
Magnolia için:
- 1 paket bisküvi
- 1 adet yumurta sarısı
- 1 yemek kaşığı un
- 3 yemek kaşığı nişasta
- 1 su bardağı toz şeker
- 1 litre süt
- 1 paket vanilin
- 1 paket krema
- Üzeri için:
- 1 adet muz
- 1 kase çilek
Çikolata sosu için:
- Yarım paket krema
- 100 gram sütlü veya bitter çikolata
ÇİKOLATA SOSLU ÇİLEKLİ MAGNOLİA YAPILIŞI
Toz şeker, yumurta sarısı, nişasta, un ve sütü bir tencereye alın.
Sürekli karıştırarak kıvam alana kadar pişirin.
Ocaktan aldığınız muhallebiye vanilini ekleyip güzelce karıştırın.
Ara ara karıştırarak veya üzerini streç filmle tamamen kapatarak soğumaya bırakın.
Muhallebi soğuduktan sonra kremayı ekleyin.
Mikser yardımıyla pürüzsüz ve ipeksi bir kıvam elde edene kadar çırpın.
Buzdolabında birkaç saat, mümkünse bir gece dinlendirin.
Çikolata sosu için kremayı küçük bir sos tenceresinde kısık ateşte ısıtın.
Kaynamadan ocaktan alın.
Doğranmış çikolatayı sıcak kremaya ekleyip tamamen eriyene kadar karıştırın.
Bisküvileri rondodan geçirerek un haline getirin.
Servis kaplarının tabanına birer yemek kaşığı bisküvi yerleştirin.
Üzerine magnolia kremasından ekleyin.
Doğranmış çilek ve muzları yerleştirin.
Bir kat daha krema ekledikten sonra üzerine çikolata sosu gezdirin.
Dilerseniz çilek ve bisküvi kırıntılarıyla süsleyerek servis edin.
Afiyet olsun!