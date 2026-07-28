Tatlı krizlerine fit çözüm: Bademli ve portakallı fit truffle tarifi

Tatlı isteğini daha hafif bir atıştırmalıkla gidermek isteyenler için fit truffle tarifi nefis bir seçenek sunuyor. Yulaf ve çiğ bademle hazırlanan iç harç, portakal kabuğunun ferah aromasıyla lezzetleniyor ve bitter çikolatayla kaplanarak karşı konulmaz bir tatlıya dönüşüyor. Pişirme gerektirmeyen bu pratik tarif, çay ve kahve saatlerinde ikramlık olarak da hazırlanabiliyor. Peki, fit truffle nasıl yapılır? İşte kolay hazırlanışı ve nefis lezzetiyle fit truffle tarifi...
BADEMLİ VE PORTAKALLI FİT TRUFFLE TARİFİ
Malzemeler
- 1 çay bardağı yulaf ezmesi
- 1 çay bardağı kabuksuz çiğ badem
- 1 yemek kaşığı bal
- 1 tatlı kaşığı Hindistan cevizi yağı
- 6 kare bitter çikolata
- 1 adet portakalın rendelenmiş kabuğu
Üzeri için:
- Hindistan cevizi
- Antep fıstığı
- Kurutulmuş portakal kabuğu rendesi
BADEMLİ VE PORTAKALLI FİT TRUFFLE YAPILIŞI
Yulaf ezmesini mutfak robotuna alın ve birkaç tur çekin.
Yulafların tamamen un haline gelmesine gerek yoktur.
Ardından çiğ badem, bal ve rendelenmiş portakal kabuğunu ekleyerek tüm malzemeler birbirine karışana kadar mutfak robotundan geçirin.
Hazırladığınız karışımdan küçük parçalar alıp elinizle yuvarlayarak toplar oluşturun.
Truffle toplarını 15-20 dakika buzdolabında dinlendirin.
Bu sırada bitter çikolatayı ve Hindistan cevizi yağını benmari usulü eritip pürüzsüz bir kıvam elde edin.
Buzdolabında dinlenen truffle toplarını erimiş bitter çikolataya bulayın.
İsteğe göre Hindistan cevizi, Antep fıstığı veya kurutulmuş portakal kabuğu rendesiyle süsleyin.
Çikolatanın donması için truffleları buzdolabında bir süre daha dinlendirin. Fit truffle tarifiniz hazır.
Afiyet olsun!