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Tatlı krizlerine fit çözüm: Bademli ve portakallı fit truffle tarifi
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Tatlı krizlerine fit çözüm: Bademli ve portakallı fit truffle tarifi

28.07.2026 23:33:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Tatlı krizlerine fit çözüm: Bademli ve portakallı fit truffle tarifi

Badem, yulaf ve portakal kabuğunun bitter çikolatayla buluştuğu fit truffle, pratik hazırlanışı ve yoğun lezzetiyle tatlı atıştırmalık arayanlara nefis bir alternatif sunuyor.

Tatlı krizlerine fit çözüm: Bademli ve portakallı fit truffle tarifi

Tatlı isteğini daha hafif bir atıştırmalıkla gidermek isteyenler için fit truffle tarifi nefis bir seçenek sunuyor. Yulaf ve çiğ bademle hazırlanan iç harç, portakal kabuğunun ferah aromasıyla lezzetleniyor ve bitter çikolatayla kaplanarak karşı konulmaz bir tatlıya dönüşüyor. Pişirme gerektirmeyen bu pratik tarif, çay ve kahve saatlerinde ikramlık olarak da hazırlanabiliyor. Peki, fit truffle nasıl yapılır? İşte kolay hazırlanışı ve nefis lezzetiyle fit truffle tarifi...

 

Tatlı krizlerine fit çözüm: Bademli ve portakallı fit truffle tarifi

BADEMLİ VE PORTAKALLI FİT TRUFFLE TARİFİ

Malzemeler

  • 1 çay bardağı yulaf ezmesi
  • 1 çay bardağı kabuksuz çiğ badem
  • 1 yemek kaşığı bal
  • 1 tatlı kaşığı Hindistan cevizi yağı
  • 6 kare bitter çikolata
  • 1 adet portakalın rendelenmiş kabuğu

Üzeri için:

  • Hindistan cevizi
  • Antep fıstığı
  • Kurutulmuş portakal kabuğu rendesi

BADEMLİ VE PORTAKALLI FİT TRUFFLE YAPILIŞI

Yulaf ezmesini mutfak robotuna alın ve birkaç tur çekin. 

Yulafların tamamen un haline gelmesine gerek yoktur.

Ardından çiğ badem, bal ve rendelenmiş portakal kabuğunu ekleyerek tüm malzemeler birbirine karışana kadar mutfak robotundan geçirin.

Hazırladığınız karışımdan küçük parçalar alıp elinizle yuvarlayarak toplar oluşturun. 

Truffle toplarını 15-20 dakika buzdolabında dinlendirin.

Bu sırada bitter çikolatayı ve Hindistan cevizi yağını benmari usulü eritip pürüzsüz bir kıvam elde edin.

Buzdolabında dinlenen truffle toplarını erimiş bitter çikolataya bulayın.

İsteğe göre Hindistan cevizi, Antep fıstığı veya kurutulmuş portakal kabuğu rendesiyle süsleyin.

Çikolatanın donması için truffleları buzdolabında bir süre daha dinlendirin. Fit truffle tarifiniz hazır. 

Afiyet olsun!

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