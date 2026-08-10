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Tatlı krizlerine hafif çözüm: Yüksek proteinli fit tiramisu tarifi...

Tatlı krizlerine hafif çözüm: Yüksek proteinli fit tiramisu tarifi...

10.08.2026 16:33:00
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Haber Merkezi
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Tatlı krizlerine hafif çözüm: Yüksek proteinli fit tiramisu tarifi...

Özellikle yoğun tempolu çalışma günlerinin veya sınav dönemlerinin ardından "temiz" bir tatlı arayışına girenlerin favorisi olacak bu kupta fit Tiramisu, klasik tarifin o efsanevi kahve aromasını ve ipeksi dokusunu birebir sunarken porsiyon başına sağladığı yüksek proteinle de yüz güldürüyor.
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Lezzet sayfalarımızda bugün, günlük makro ve protein hedeflerini tutturmaya çalışırken tatlıdan da vazgeçmek istemeyenler için harika bir manşet atıyoruz! İtalyan mutfağının başyapıtı Tiramisu'yu, beslenme dengenizi sarsmayacak, rafine şekersiz ve yüksek proteinli bir versiyonla yeniden yorumluyoruz.

Kahveli Taban İçin:

3-4 adet şekersiz yulaf bisküvi (veya şekersiz pirinç patlağı/wasa)

Yarım çay bardağı sıcak su

1 tatlı kaşığı granül kahve (veya 1 shot espresso)

1 çay kaşığı bal veya tatlandırıcı şurup (Kahvenin acılığını kırmak için)

Yüksek Proteinli İpeksi Krema İçin:

3 yemek kaşığı dolusu süzme yoğurt (Suyu süzülmüş, katı kıvamlı)

2 yemek kaşığı az yağlı labne peyniri

1 yemek kaşığı süzme bal (veya akçaağaç şurubu)

1 ölçek vanilya aromalı protein tozu (Kullanmıyorsanız yerine 1 çay kaşığı vanilya özütü ve fazladan 1 tatlı kaşığı bal ekleyebilirsiniz)

Üzeri İçin:

1 yemek kaşığı şekersiz glutensiz ham kakao

ADIM ADIM YAPILIŞI

Küçük bir kasede sıcak su, granül kahve ve 1 çay kaşığı balı karıştırarak kahvenin tamamen çözünmesini sağlayın. Karışımı hafifçe ılıması için kenara alın.

Yulaf bisküvilerini elinizle iri parçalar halinde kırın. Şık bir sunum bardağının (veya porsiyonluk bir kupun) tabanına bu parçaların yarısını yerleştirin. Üzerlerine hazırladığınız ılık kahveli karışımın yarısını dökerek yumuşamalarını sağlayın.

Derin bir çırpma kabına süzme yoğurdu, az yağlı labneyi, balı ve protein tozunu alın. Tüm malzemeleri pürüzsüz, homojen ve ipeksi bir krema kıvamına gelene kadar tel çırpıcıyla iyice çırpın.

Bardağın tabanındaki kahveli bisküvilerin üzerine hazırladığınız yüksek proteinli kremanın yarısını ekleyin. Üzerine kalan bisküvileri dizip tekrar kalan kahveyle ıslatın. Son katman olarak kremanın tamamını en üste ekleyip bir kaşık yardımıyla düzeltin.

Tiramisunun lezzetlerinin tam olarak oturması ve kremanın tok bir kıvam alması için kupayı buzdolabında en az 2-3 saat dinlendirin.

Servis yapmadan hemen önce, küçük bir çay süzgeci yardımıyla tatlının en üst katmanına şekersiz ham kakaoyu eşit bir şekilde eleyin. Soğuk ve ferah olarak tüketin.

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