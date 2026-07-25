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Tatlı krizlerine nefis yaz dokunuşu: Kayısılı crumble tarifi
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Tatlı krizlerine nefis yaz dokunuşu: Kayısılı crumble tarifi

25.07.2026 17:53:00
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Haber Merkezi
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Tatlı krizlerine nefis yaz dokunuşu: Kayısılı crumble tarifi

Mevsimin mis kokulu kayısıları, tereyağlı kıtır hamurla buluşarak fırından çıkan sıcacık ve nefis bir tatlıya dönüşüyor.

Tatlı krizlerine nefis yaz dokunuşu: Kayısılı crumble tarifi

Yaz mevsiminin en sevilen meyvelerinden kayısı, bu kez klasik tatlılardan farklı bir tarifle sofralara geliyor. Meyvenin doğal aroması ve hafif ekşimsi tadı, üzerine eklenen kıtır crumble harcıyla buluşarak ortaya hem pratik hem de oldukça lezzetli bir tatlı çıkarıyor. İşte enfes tadıyla kayısılı crumble tarifi...

Tatlı krizlerine nefis yaz dokunuşu: Kayısılı crumble tarifi

KAYISILI CRUMBLE TARİFİ

Malzemeler

Kayısı dolgusu için:

  • 8-10 adet olgun kayısı
  • 2 yemek kaşığı toz şeker
  • 1 yemek kaşığı nişasta
  • 1 paket vanilin
  • 1 tatlı kaşığı limon suyu
  • 1 çay kaşığı tarçın

Crumble harcı için:

  • 1 su bardağı un
  • 1/2 su bardağı yulaf ezmesi
  • 1/2 su bardağı toz şeker
  • 100 gram soğuk tereyağı
  • 1 çay bardağı iri çekilmiş ceviz veya badem

Servis için:

  • Vanilyalı dondurma
  • Pudra şekeri

KAYISILI CRUMBLE YAPILIŞI

Kayısı crumble yapmak için öncelikle kayısıları güzelce yıkayıp çekirdeklerini çıkarın. 

Kayısıları çok küçük olmayacak şekilde doğrayarak geniş bir kaseye alın.

Üzerine toz şeker, nişasta, vanilin, limon suyu ve tarçını ekleyerek tüm malzemeleri güzelce karıştırın. 

Hazırladığınız kayısı karışımını fırına dayanıklı bir kaba aktarın ve her yerine eşit şekilde yayın.

Crumble harcını hazırlamak için un, yulaf ezmesi, toz şeker ve iri çekilmiş cevizi bir kapta karıştırın. 

Küp küp doğradığınız soğuk tereyağını ekleyerek parmak uçlarınızla malzemeleri hafifçe ufalayın. 

Karışım, kumlu ve iri kırıntılı bir kıvam aldığında crumble harcınız hazır demektir.

Hazırladığınız crumble harcını kayısıların üzerine tamamen kapatacak şekilde serpiştirin. 

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 30-35 dakika, üzeri altın rengini alıp kayısılar yumuşayana kadar pişirin.

Fırından çıkan kayısı tatlıyı birkaç dakika dinlendirin. 

Dilerseniz üzerine pudra şekeri serpiştirerek veya yanında bir top vanilyalı dondurma ile servis edin. 

Afiyet olsun!

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