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Tatlı krizlerine pratik ve lezzetli çözüm: Çikolatalı fındıklı mini kruvasan tarifi
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Tatlı krizlerine pratik ve lezzetli çözüm: Çikolatalı fındıklı mini kruvasan tarifi

11.08.2026 17:06:00
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Haber Merkezi
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Tatlı krizlerine pratik ve lezzetli çözüm: Çikolatalı fındıklı mini kruvasan tarifi

Çikolata ve fındığın nefis uyumunu çıtır hamurla buluşturan mini kruvasanlar, kahvaltı ve çay saatleri için pratik ve lezzetli bir seçenek sunuyor.

Tatlı krizlerine pratik ve lezzetli çözüm: Çikolatalı fındıklı mini kruvasan tarifi

Çikolata ve fındık sevenlerin favorisi olmaya aday çikolatalı fındıklı mini kruvasan, küçük boyutuyla hem kolay hazırlanıyor hem de sofralara şık bir görünüm katıyor. Dışı hafif çıtır, içi ise çikolata ve fındık aromasıyla dolu bu kruvasanlar özellikle kahvaltı ve çay saatlerinde servis edilebilir. İşte nefis çikolatalı fındıklı mini kruvasan tarifi...

Tatlı krizlerine pratik ve lezzetli çözüm: Çikolatalı fındıklı mini kruvasan tarifi

ÇİKOLATALI FINDIKLI MİNİ KRUVASAN TARİFİ

Malzemeler:

  • 1 paket milföy hamuru
  • 100 gram çikolata
  • 1 çay bardağı iri çekilmiş fındık
  • 1 adet yumurta sarısı
  • 1 yemek kaşığı süt
  • Pudra şekeri

ÇİKOLATALI FINDIKLI MİNİ KRUVASAN YAPILIŞI

Milföy hamurlarını buzluktan çıkarıp hafifçe yumuşamalarını bekleyin.

Hamurları üçgen parçalar halinde kesin.

Her üçgen hamurun geniş kısmına bir parça çikolata ve biraz iri çekilmiş fındık yerleştirin.

Hamurun geniş kısmından başlayarak uç kısmına doğru rulo şeklinde sarın ve mini kruvasan şeklini verin.

Hazırladığınız kruvasanları yağlı kağıt serili fırın tepsisine aralıklı olarak dizin.

Yumurta sarısını sütle çırpıp kruvasanların üzerine sürün.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzerleri kızarana kadar yaklaşık 15-20 dakika pişirin.

Fırından çıkan mini kruvasanları birkaç dakika dinlendirin.

Dilerseniz üzerine pudra şekeri serperek servis edin.

Afiyet olsun!

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