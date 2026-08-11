Tatlı krizlerine pratik ve lezzetli çözüm: Çikolatalı fındıklı mini kruvasan tarifi

Çikolata ve fındık sevenlerin favorisi olmaya aday çikolatalı fındıklı mini kruvasan, küçük boyutuyla hem kolay hazırlanıyor hem de sofralara şık bir görünüm katıyor. Dışı hafif çıtır, içi ise çikolata ve fındık aromasıyla dolu bu kruvasanlar özellikle kahvaltı ve çay saatlerinde servis edilebilir. İşte nefis çikolatalı fındıklı mini kruvasan tarifi...