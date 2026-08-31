Tatlı krizlerine serin çözüm: Yoğurtlu meyveli bar tarifi

Yaz sıcaklarında serin ve pratik bir atıştırmalık arayanlar için yoğurtlu meyveli bar iyi bir alternatif sunuyor. Süzme yoğurt, bal, taze meyveler, granola ve çikolatanın bir araya geldiği bu tarif, dondurucuda kısa sürede hazırlanıyor. Özellikle tatlı isteğini hafif bir lezzetle geçirmek isteyenler için kolayca hazırlanabilen yoğurtlu meyveli bar, soğuk dokusuyla sıcak günlere yakışıyor. İşte enfes tadıyla yoğurtlu meyveli bar tarifi...
YOĞURTLU MEYVELİ BAR TARİFİ
Malzemeler:
- 1 kase süzme yoğurt
- 2 tatlı kaşığı bal
- 1 küçük kase kırmızı meyve
- 2 yemek kaşığı granola
- 1/2 paket bitter çikolata
YOĞURTLU MEYVELİ BAR YAPILIŞI
Süzme yoğurdu bir kaseye alın.
Üzerine balı ekleyip pürüzsüz bir kıvam elde edene kadar karıştırın.
Yağlı kağıt serili geniş bir tepsiye yoğurtlu karışımı dökün ve spatula yardımıyla eşit şekilde yayın.
Üzerine kırmızı meyveleri yerleştirin ve granolayı serpiştirin.
Eritilmiş bitter çikolatayı meyve ve granolanın üzerine ince şeritler halinde gezdirin.
Tepsiyi dondurucuya kaldırın ve en az 2 saat, tamamen donana kadar bekletin.
Donan yoğurtlu meyveli barı dondurucudan çıkarın.
Elinizle veya bıçak yardımıyla parçalara ayırıp bekletmeden servis edin.
Afiyet olsun!