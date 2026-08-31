Cumhuriyet Gazetesi Logo
Tatlı krizlerine serin çözüm: Yoğurtlu meyveli bar tarifi
Paylaş

Tatlı krizlerine serin çözüm: Yoğurtlu meyveli bar tarifi

31.08.2026 17:11:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Tatlı krizlerine serin çözüm: Yoğurtlu meyveli bar tarifi

Yoğurt, meyve ve çikolatanın buluştuğu yoğurtlu meyveli bar, sıcak günlerde serinletici ve pratik bir atıştırmalık olarak öne çıkıyor.

Tatlı krizlerine serin çözüm: Yoğurtlu meyveli bar tarifi

Yaz sıcaklarında serin ve pratik bir atıştırmalık arayanlar için yoğurtlu meyveli bar iyi bir alternatif sunuyor. Süzme yoğurt, bal, taze meyveler, granola ve çikolatanın bir araya geldiği bu tarif, dondurucuda kısa sürede hazırlanıyor. Özellikle tatlı isteğini hafif bir lezzetle geçirmek isteyenler için kolayca hazırlanabilen yoğurtlu meyveli bar, soğuk dokusuyla sıcak günlere yakışıyor. İşte enfes tadıyla yoğurtlu meyveli bar tarifi...

Tatlı krizlerine serin çözüm: Yoğurtlu meyveli bar tarifi

YOĞURTLU MEYVELİ BAR TARİFİ

Malzemeler:

  • 1 kase süzme yoğurt
  • 2 tatlı kaşığı bal
  • 1 küçük kase kırmızı meyve
  • 2 yemek kaşığı granola
  • 1/2 paket bitter çikolata

YOĞURTLU MEYVELİ BAR YAPILIŞI

Süzme yoğurdu bir kaseye alın. 

Üzerine balı ekleyip pürüzsüz bir kıvam elde edene kadar karıştırın.

Yağlı kağıt serili geniş bir tepsiye yoğurtlu karışımı dökün ve spatula yardımıyla eşit şekilde yayın.

Üzerine kırmızı meyveleri yerleştirin ve granolayı serpiştirin.

Eritilmiş bitter çikolatayı meyve ve granolanın üzerine ince şeritler halinde gezdirin.

Tepsiyi dondurucuya kaldırın ve en az 2 saat, tamamen donana kadar bekletin.

Donan yoğurtlu meyveli barı dondurucudan çıkarın. 

Elinizle veya bıçak yardımıyla parçalara ayırıp bekletmeden servis edin.

Afiyet olsun!

İlgili Konular: #Tatlı tarifi #sağlıklı atıştırmalık #yoğurtlu meyveli bar

İlgili Haberler

Taze fasulyenin en pratik hali: İşte nefis fasulye kavurması tarifi
Taze fasulyenin en pratik hali: İşte nefis fasulye kavurması tarifi Taze fasulyeyi farklı bir şekilde değerlendirmek isteyenler için nefis bir alternatif olan fasulye kavurması, az malzemeyle kolayca hazırlanıyor. Soğan, domates ve biberle lezzetlenen bu pratik yemek, özellikle yaz sofralarının vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.
Mayhoş tadıyla kahvaltıların favorisi: Dağ çileği reçeli tarifi
Mayhoş tadıyla kahvaltıların favorisi: Dağ çileği reçeli tarifi Minik taneleri ve kendine özgü mayhoş tadıyla dağ çileği, şeker ve limon suyuyla buluşarak kahvaltı sofralarına nefis bir reçel olarak geliyor.
Hindistan’ın meşhur sokak lezzeti: Pani puri tarifi...
Hindistan’ın meşhur sokak lezzeti: Pani puri tarifi... Çıtır çıtır purilerin patatesli harç ve nefis baharatlı suyla buluştuğu pani puri, Hindistan mutfağının en sevilen sokak lezzetleri arasında yer alıyor.