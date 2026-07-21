Tatlı krizlerine yaz serinliği: Ev yapımı, tam ölçülü soğuk baklava tarifi...

Sıcak günlerde ağır şerbetli tatlılardan uzak duranların bile favorisi olacak bu tarif, "Evde baklava açamam" diyenleri bile mutfağa sokacak kadar pratik. Hazır baklavalık yufkayla, herkesin uygulayabileceği tam ölçülü bu şaheser, hafta sonu eklerinin en çok kesilip saklanan tarifi olmaya aday. İşte enfes tarif...

MALZEMELER

Baklava Katmanları İçin:

1 paket hazır baklavalık yufka (Yaklaşık 800 gram - 40-42 adet)

200 gram tereyağı (Eritilecek)

1 çay bardağı sıvı yağ

İç harcı için: 1,5 su bardağı iri çekilmiş Antep fıstığı veya ceviz içi

O Meşhur Sütlü Şerbet İçin:

4 su bardağı soğuk süt

2 su bardağı toz şeker

1 paket (200 ml) sıvı krema

Üzerinin Efsanevi Kaplaması İçin:

2 yemek kaşığı kakao (İsteğe bağlı olarak 1 yemek kaşığı süt tozu ile karıştırılabilir, bu sayede acılığı kırılır ve pastane rengi elde edilir)

80 gram (1 kare paket) sütlü veya bitter çikolata (Rendelenmiş)

ADIM ADIM YAPILIŞI

Tereyağını küçük bir tavada eritin. Üzerinde oluşan beyaz köpükleri bir kaşık yardımıyla mutlaka alın (Bu köpükler alınmazsa fırında yanarak baklavanın üzerinde siyah lekeler oluşturur). Temizlenmiş erimiş tereyağının içine sıvı yağı ekleyip karıştırın.

Kullanacağınız büyük boy dikdörtgen veya kare borcamı (veya fırın tepsisini) fırçayla hafifçe yağlayın. Baklavalık yufkaların yarısını, her iki yufkada bir aralarına hazırladığınız yağ karışımından fırçayla sürerek tepsiye üst üste dizin.

Yufkaların yarısına geldiğinizde araya iri çekilmiş fıstık veya ceviz içini bolca ve eşit bir şekilde yayın.

Kalan yufkaları da aynı şekilde, her iki yufkada bir aralarını yağlayarak dizmeye devam edin. En üste kalan yağın tamamını döküp fırçayla güzelce her yerine sürün.

Keskin bir bıçak yardımıyla baklavanızı kareler halinde (ne çok büyük ne çok küçük olacak şekilde) dilimleyin. Önceden ısıtılmış 170°C fırında, altı ve üstü nar gibi kızarana kadar (yaklaşık 50-60 dakika) ağır ağır pişirin. Fırından çıkan baklavayı oda sıcaklığına gelmesi için en az 1 saat tamamen soğumaya bırakın.

Baklava soğurken derin bir kaseye sütü ve toz şekeri alın. Şeker tamamen eriyene kadar tel çırpıcıyla iyice karıştırın. (Şerbet kesinlikle kaynatılmayacaktır). Şeker eridikten sonra içine sıvı kremayı ekleyip pürüzsüz olana kadar çırpmaya devam edin.

Tamamen soğuyan (veya ilk sıcağı çıkıp çok hafif ılık olan) baklavanın üzerine hazırladığınız soğuk sütlü şerbeti kepçe yardımıyla her yerine eşit gelecek şekilde gezdirin. Baklava şerbeti sünger gibi çekecektir.

Şerbetini çeken baklavanın üzerine, küçük bir çay süzgeci yardımıyla kakaoyu (veya kakao-süt tozu karışımını) hiç boşluk kalmayacak şekilde eleyin. En üste rendelenmiş çikolataları serpiştirin.

Gerçek lezzetini bulması için tatlıyı buzdolabında en az 3-4 saat (vaktiniz varsa bir gece) dinlendirin. Buzdolabından çıktığı gibi, o kütür kütür ferah haliyle servis yapın.