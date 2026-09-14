Tatlı krizlerinin en lezzetli çözümü: MasterChef profiterol tarifi

Çikolatalı tatlıların sevilen lezzeti profiterol, puf gibi kabaran hamuru, nefis kreması ve yoğun çikolata sosuyla sofralara geliyor. Evde hazırlanması sanıldığı kadar zor olmayan bu tatlı, birkaç püf noktasıyla pastane lezzetini aratmıyor. İşte tam ölçülü profiterol tarifi...