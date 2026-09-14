Tatlı krizlerinin en lezzetli çözümü: MasterChef profiterol tarifi

Çikolatalı tatlıların sevilen lezzeti profiterol, puf gibi kabaran hamuru, nefis kreması ve yoğun çikolata sosuyla sofralara geliyor. Evde hazırlanması sanıldığı kadar zor olmayan bu tatlı, birkaç püf noktasıyla pastane lezzetini aratmıyor. İşte tam ölçülü profiterol tarifi...
PROFİTEROL TARİFİ
Malzemeler
Profiterol kreması için:
- 500 mililitre süt
- 1,5 çay bardağı toz şeker
- 3 yemek kaşığı un
- 1 adet yumurta
- 1 paket vanilin
Profiterol hamuru için:
- 125 gram margarin
- 1 su bardağı su
- 1 su bardağı un
- 3 adet yumurta
Çikolata sosu için:
- 220 gram bitter çikolata
- 200 gram krema
Üzeri için:
- File Antep fıstığı
PROFİTEROL YAPILIŞI
Kremayı hazırlayın.
Süt, toz şeker, un ve yumurtayı bir sos tenceresine alın.
Orta ateşte sürekli karıştırarak koyu bir kıvam elde edene kadar pişirin.
Koyulaşan kremaya vanilini ekleyip karıştırın ve ocaktan alın.
Oda sıcaklığına gelmesini bekledikten sonra sıkma poşetine doldurun ve buzdolabında en az 1 saat dinlendirin.
Profiterol hamurunu hazırlayın.
Fırını 180 dereceye ayarlayın.
Su ve margarini derin bir sos tenceresine alıp karıştırarak kaynatın.
Kaynayan karışıma unu ekleyin ve sürekli karıştırarak hamur toparlanıp tencerenin dibine hafifçe yapışmaya başlayana kadar yaklaşık 4-5 dakika pişirin.
Hamuru bir kaseye alın ve yaklaşık 15 dakika oda sıcaklığında soğumaya bırakın.
Soğuyan hamura yumurtaları tek tek ekleyin.
Her yumurtayı hamura tamamen yedirdikten sonra diğerini ilave edin.
Yapışkan ve pürüzsüz bir hamur elde edin.
Hamuru sıkma poşetine alın ve yaklaşık 15 dakika dinlendirin.
Ardından pişirme kağıdı serili fırın tepsisine ceviz büyüklüğünde parçalar halinde sıkın.
Hamurların arasında boşluk bırakmayı unutmayın.
Hamurların üzerinde oluşan sivri uçları ıslatılmış parmağınızla hafifçe düzeltin.
Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 40 dakika pişirin.
Pişirme sırasında fırının kapağını kesinlikle açmayın.
Pişen profiterol toplarını oda sıcaklığında soğutun.
Soğuyan hamurların alt kısmına küçük bir delik açın ve hazırladığınız kremayı içlerine doldurun.
İsterseniz hamurları ortadan keserek de krema ekleyebilirsiniz.
Çikolata sosunu hazırlayın.
Bitter çikolatayı küçük parçalara ayırıp benmari usulü eritin.
Üzerine kremayı ekleyip pürüzsüz bir kıvam elde edene kadar karıştırın.
Hazırladığınız çikolata sosunu profiterollerin üzerine gezdirin.
Son olarak file Antep fıstığı serpiştirerek servis edin.
Afiyet olsun!