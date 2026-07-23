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Tatlı ve acının mükemmel uyumu: 5 dakikada sweet chili sos tarifi

Tatlı ve acının mükemmel uyumu: 5 dakikada sweet chili sos tarifi

23.07.2026 12:45:00
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Haber Merkezi
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Tatlı ve acının mükemmel uyumu: 5 dakikada sweet chili sos tarifi

Asya mutfağının en sevilen soslarından biri olan sweet chili sos, tatlı ve acı lezzetin mükemmel uyumunu sunuyor. Tavuk, patates kızartması, deniz ürünleri ve atıştırmalıklarla harika bir uyum yakalayan bu sosu evde pratik şekilde hazırlayabilirsiniz.

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Tatlı ve hafif acı aromasıyla sofraların vazgeçilmezlerinden biri haline gelen sweet chili sos, özellikle çıtır tavuk, bahar ruloları ve kızartmaların yanında sıkça tercih ediliyor. Hazır almak yerine evde doğal malzemelerle hazırlayabileceğiniz bu sos, hem katkı maddesi içermez hem de damak tadınıza göre kolayca uyarlanabilir. İşte tam kıvamında sweet chili sos tarifi...

SWEET CHİLİ SOS İÇİN MALZEMELER

  • 1 su bardağı su
  • 3 yemek kaşığı toz şeker
  • 2 yemek kaşığı üzüm veya elma sirkesi
  • 2 yemek kaşığı tatlı acı biber sosu veya ince doğranmış kırmızı acı biber
  • 2 diş sarımsak (ezilmiş)
  • 1 yemek kaşığı mısır nişastası
  • 2 yemek kaşığı su (nişastayı açmak için)
  • 1 çay kaşığı tuz

SWEET CHİLİ SOS NASIL YAPILIR?

Küçük bir tencereye su, şeker, sirke, ezilmiş sarımsak, acı biber ve tuzu ekleyin.

Karışımı orta ateşte şeker tamamen eriyene kadar karıştırarak kaynatın.

Ayrı bir kapta mısır nişastasını 2 yemek kaşığı suyla açın.

Nişastalı karışımı kaynayan sosa yavaş yavaş ekleyin ve sürekli karıştırın.

Sos koyulaşmaya başladığında ocaktan alın.

Oda sıcaklığına geldikten sonra cam kavanoza aktarın ve buzdolabında dinlendirin.

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