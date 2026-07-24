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Tatlı ve mayhoş lezzet bir arada: Vişneli çikolatalı kurabiye tarifi
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Tatlı ve mayhoş lezzet bir arada: Vişneli çikolatalı kurabiye tarifi

24.07.2026 14:58:00
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Haber Merkezi
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Tatlı ve mayhoş lezzet bir arada: Vişneli çikolatalı kurabiye tarifi

Yoğun çikolata lezzetine vişnenin hafif ekşi aroması eşlik ediyor; ortaya çay ve kahve saatlerini güzelleştiren nefis bir kurabiye çıkıyor. İşte enfes tadıyla vişneli çikolatalı kurabiye tarifi...

Tatlı ve mayhoş lezzet bir arada: Vişneli çikolatalı kurabiye tarifi

Çikolatanın yoğun ve tatlı aromasıyla vişnenin kendine özgü mayhoş tadını bir araya getiren vişneli çikolatalı kurabiye, farklı tatları denemeyi sevenler için oldukça lezzetli bir alternatif. Dışı hafif kıtır, içi yumuşak dokusuyla öne çıkan bu kurabiye, özellikle çay ve kahve eşliğinde keyifli bir atıştırmalık olarak servis edilebilir. İşte enfes tadıyla vişneli çikolatalı kurabiye tarifi...

 

Tatlı ve mayhoş lezzet bir arada: Vişneli çikolatalı kurabiye tarifi

VİŞNELİ ÇİKOLATALI KURABİYE TARİFİ

Malzemeler

Kurabiye hamuru için:

  • 125 gram tereyağı
  • 1 çay bardağı toz şeker
  • 1 adet yumurta
  • 1 paket vanilin
  • 1/2 paket kabartma tozu
  • 2 yemek kaşığı kakao
  • 2-2,5 su bardağı un

İçine eklemek için:

  • 1 su bardağı çekirdeği çıkarılmış vişne
  • 100 gram bitter veya sütlü çikolata
  • 1 yemek kaşığı damla çikolata

Üzeri için:

  • Pudra şekeri veya eritilmiş çikolata

VİŞNELİ ÇİKOLATALI KURABİYE YAPILIŞI

Vişneli çikolatalı kurabiye yapmak için öncelikle tereyağını ve toz şekeri geniş bir karıştırma kabına alın.

Malzemeleri kremsi bir kıvam elde edene kadar karıştırın. 

Ardından yumurtayı ekleyip karıştırmaya devam edin.

Vanilin, kabartma tozu ve kakaoyu ilave edin. 

Unu kontrollü bir şekilde ekleyerek yumuşak kıvamlı bir kurabiye hamuru hazırlayın. 

Hamurun çok sert olmamasına dikkat edin.

Çekirdekleri çıkarılmış vişneleri fazla suyunu bırakmaları için kağıt havlu üzerine alın. 

Çikolatayı küçük parçalar halinde doğrayın. 

Vişne ve çikolata parçalarını hazırladığınız kurabiye hamuruna ekleyerek malzemeleri hamura eşit şekilde dağıtın.

Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparın ve yuvarlayarak yağlı kağıt serili fırın tepsisine aralıklı şekilde dizin. 

Kurabiyelerin üzerine hafifçe bastırarak şekil verin.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 12-15 dakika pişirin. 

Kurabiyelerin fırından çıktığında hafif yumuşak olması normaldir; soğudukça kıvamı daha da oturacaktır.

Fırından çıkan vişneli çikolatalı kurabiyeleri oda sıcaklığında dinlendirin. 

Dilerseniz üzerlerine pudra şekeri serpebilir veya eritilmiş çikolata gezdirebilirsiniz. 

Çay ya da kahve eşliğinde servis edin. 

Afiyet olsun!

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