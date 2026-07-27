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Tavada 10 dakikada şipşak su böreği tarifi...

Tavada 10 dakikada şipşak su böreği tarifi...

27.07.2026 19:31:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Tavada 10 dakikada şipşak su böreği tarifi...

Gerçek su böreği lezzetini aratmayan bu pratik tarif, hem yumurta hem de lor peynirinin gücüyle tam bir protein deposuna dönüşüyor. Bulaşık dağı yaratmayan ve şipşak pişen bu lezzet, çalışma aralarındaki çay saatlerinin en doyurucu eşlikçisi olacak.

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Mutfağa girip saatlerce yemek hazırlamak her zaman mümkün olmuyor. İşte fırın tepsileriyle veya hamur açmakla uğraşmadan, tavada sadece 10 dakikada hazırlayabileceğiniz o efsanevi kurtarıcı tarif! 

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MALZEMELER

Böreğin Temeli İçin:

2 adet hazır günlük yufka

Çok az sıvı yağ veya tereyağı (Tavayı yağlamak için)

Yüksek Proteinli Sosu İçin:

2 adet yumurta

1 çay bardağı süt

1 yemek kaşığı zeytinyağı

Çeyrek çay bardağı maden suyu (Böreğin puf puf kabarması için gizli sır)

Yarım çay kaşığı tuz

İç Harcı İçin:

200 gram az yağlı lor peyniri veya çökelek (Protein oranını zirveye taşımak için)

1 avuç ince kıyılmış maydanoz

İsteğe bağlı: Pul biber ve karabiber

ADIM ADIM YAPILIŞI

Derin bir kasede 2 yumurtayı, sütü, zeytinyağını, maden suyunu ve tuzu pürüzsüz bir kıvam alana kadar tel çırpıcıyla iyice çırpın.

Ayrı bir küçük kasede lor peynirini, ince kıyılmış maydanozları ve baharatları karıştırarak iç harcınızı hazırda bekletin.

Geniş, yanmaz yapışmaz bir tavanın tabanını çok hafifçe yağlayın. İlk yufkayı, kenarları tavanın dışına sarkacak şekilde bütün olarak tavanın içine serin.

İkinci yufkayı elinizle iri parçalara (yaklaşık 4-5 parça) bölün. Kopardığınız parçaların yarısını, hazırladığınız sıvı sosa hafifçe batırıp çıkararak (veya tavaya koyduktan sonra üzerine sos gezdirerek) tavadaki bütün yufkanın üzerine buruşuk bir şekilde yerleştirin.

Soslu yufka katmanının üzerine hazırladığınız bol proteinli lor peynirli harcın tamamını eşit şekilde yayın.

Kalan parçalanmış yufkaları da aynı şekilde sosa bulayarak peynirlerin üzerine kapatın. Son olarak, tavanın dışına sarkan ilk yufkanın kenarlarını içe doğru (böreğin üzerine) katlayarak böreği paket formunda kapatın. Kasede kalan sosun tamamını böreğin en üstüne gezdirin.

Tavayı ocağa alın ve kapağını kapatın. Önce 1 dakika orta ateşte, ardından en kısık ateşte altı nar gibi kızarana kadar (yaklaşık 5-6 dakika) kontrollü olarak pişirin.

Altı kızaran böreği düz bir tabak veya tencere kapağı yardımıyla ters çevirin. (Tavayı gerekirse bir damla daha yağlayın). Diğer yüzünü de kapağı açık bir şekilde kızarana kadar pişirin. Ocaktan alır almaz dilimleyerek, içi yumuşacık ve dışı çıtır çıtır haliyle sıcak sıcak tüketin.

İlgili Konular: #Yemek Tarifi #Börek

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