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Tavada pratik kaşarlı gözleme tarifi: Evde kolayca hazırlayabileceğiniz nefis lezzet

Tavada pratik kaşarlı gözleme tarifi: Evde kolayca hazırlayabileceğiniz nefis lezzet

16.08.2026 11:26:00
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Haber Merkezi
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Tavada pratik kaşarlı gözleme tarifi: Evde kolayca hazırlayabileceğiniz nefis lezzet

Kahvaltı sofralarının ve çay saatlerinin vazgeçilmezi gözleme, tavada kısa sürede hazırlanabiliyor. Az malzemeyle yapılan kaşarlı gözleme, dışı çıtır içi uzayan peyniriyle pratik bir tarif arayanların favorisi oluyor.
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Evde kolayca hazırlanabilen tavada kaşarlı gözleme için hazır yufka kullanabilirsiniz. Kaşar peynirinin yanı sıra damak zevkine göre beyaz peynir, sucuk, maydanoz veya farklı baharatlar da eklenebilir. Tavada pişirildiğinde kısa sürede servise hazır hale gelen gözleme, özellikle yoğun sabahlarda kurtarıcı bir tarif oluyor.

TAVADA PRATİK KAŞARLI GÖZLEME MALZEMELERİ

  • 2 adet hazır yufka
  • 200 gram rendelenmiş kaşar peyniri
  • 2 yemek kaşığı tereyağı veya sıvı yağ
  • Yarım çay bardağı su
  • İsteğe göre pul biber ve karabiber

TAVADA KAŞARLI GÖZLEME TARİFİ

Öncelikle yufkaları tezgaha serin ve her birini ortadan ikiye bölün. Yufkanın üzerine hafifçe su serpiştirin. Orta kısmına rendelenmiş kaşar peynirini yayın. Dilerseniz üzerine pul biber ve karabiber ekleyin.

Yufkanın kenarlarını içe doğru katlayarak kare veya dikdörtgen şeklinde gözlemeler hazırlayın. Katlanan kısmın açılmaması için hafifçe bastırın.

Geniş bir tavayı orta ateşte ısıtın. Tavaya çok az tereyağı veya sıvı yağ ekleyin. Hazırladığınız gözlemeyi tavaya alın ve her iki tarafını da altın rengini alana kadar yaklaşık 3-4 dakika pişirin.

Gözlemenin her iki tarafı da kızardığında tavadan alın. Üzerine isteğe bağlı olarak az miktarda tereyağı sürüp sıcak servis edin.

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