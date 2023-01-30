Tavuk haşlarken yapılan hata. Besin değerini yok ediyor! Yapmayın

Yayınlanma: 30 Ocak 2023 - 02:00

Güncelleme: 30 Ocak 2023 - 02:00

Tavuk haşlarken bir çok kişi öncesinde tavuğu yıkıyor. Oysa çiğ tavuğun yıkanması zararlı bakterilerin çoğalmasına yol açıyor.

Bu konuyla ilgili bir çok uzmanın uyarısı bulunuyor. Uzmanlara göre; Tavuk etinin üzerinde çiğ haldeyken yerleşen bazı bakteriler bulunuyor. Bu bakteriler yıkanma evresinde yayılma özelliği gösterebiliyor. Yıkanıp doğrama aşamasına geçildiğinde de kullanılan mutfak malzemelerine bu bakteriler yayılabiliyor.

TAVUĞUN BESİN DEĞERİNİ KORUMAK İÇİN BİLMENİZ GEREKEN PÜF NOKTALAR

Habertürk'e açıklamalarda bulunan Diyetisyen Canan Aksoy, tavuk etiyle ilgili herkesin bilmesi gereken pişirme sırlarını paylaştı.

• Yapılan tüm ön işlemlerde hızlı davranılmalı, oda sıcaklığında uzun süre bekletilmemelidir. Piliç etinin soğuk zincir açısından hassas yapısı gereği buna özellikle dikkat edilmeli.

• Marinasyon, beyaz etin yumuşatılması ve lezzetlendirilmesi için önemli bir işlemdir ancak marinasyon yapıldıktan sonra yine oda sıcaklığında fazla bekletilmeden hızlıca buzdolabına alınmalı ve üstleri kapalı olarak muhafaza edilmeli.

• Tavuk eti pişirilirken haşlama, fırınlama (mümkünse fırın torbası kullanarak) veya buğulama yöntemleri tercih edilmelidir.

• Yemek hazırlarken kullanılan yağın veya yağın içine eklenen baharatların yanmamasına da ayrıca özen göstermelidir.

• Tavuk eti orta ateşte ve içi çiğ kalmayacak şekilde iyi pişirilmelidir. Eti az pişirerek içini çiğ bırakmak veya çok uzun süre pişirme işlemlerinden kaçınılmalıdır. Tavuk eti, iç sıcaklığı 72 dereceye geldiğinde pişer. Özellikle iri bütün tavukların yeterli derecede piştiğini anlamak için bir saplama termometre de kullanabilirsiniz.

DONDURULMUŞ TAVUK TÜKETMEYİN

Öte yandan bir çok beslenme uzmanı da dondurulmuş tavuk tüketilmemesi gerektiğinin altını çiziyor. Donmuş tavuk çözülme aşamasında bile bakteri üretebilir. Tavuk yemeklerinin lezzetli ve sağlıklı olması için donmuş tavuk tüketmemeye dikkat edilmesi gerekiyor.