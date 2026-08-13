Taze deniz ürünlerinin ferah lezzeti: Ceviche

Peru mutfak kültürünün baş tacı olan Ceviche, ateşte pişirme tekniği içermez. Balık etindeki proteinler, taze sıkılmış misket limonunun yüksek asit oranı sayesinde pıhtılaşır ve tıpkı ateşte pişmiş gibi beyaz, sıkı ve ipeksi bir dokuya kavuşur. Balığın tazeliği, limonun ekşiliği, biberin yakıcılığı ve soğan kütürlüğü ile damakta adeta bir lezzet patlaması yaratır. Marinasyon esnasında oluşan o efsanevi narenciye-balık suyuna ise Peru'da şifa niyetine içilen "Leche de Tigre" (Kaplan Sütü) denir.

CEVICHE TARİFİ

Malzemeler

500 gram çok taze deniz levreği veya çipura fileto (derisiz, kılçıksız, küp doğranmış)

8-10 adet taze sıkılmış misket limonu (lime) suyu (veya taze yeşil limon)

1 adet küçük kırmızı acı biber (Aji Limo veya şili biberi - çekirdekleri çıkarılıp incecik kıyılmış)

2 diş sarımsak (ezilmiş)

1 tatlı kaşığı taze zencefil suyu (rendelenip suyu sıkılmış)

Yarım demet taze kişniş (ince kıyılmış)

1 tatlı kaşığı deniz tuzu ve bir çimdik karabiber

2-3 adet buz küpü (balığın soğukluğunu korumak için)

1 adet orta boy kırmızı soğan (piyazlık ince doğranmış, soğuk suda bekletilmiş)

1 adet haşlanmış tatlı patates (dilimlenmiş)

1 su bardağı haşlanmış koçan mısır veya iri taneli mısır

Yapılışı