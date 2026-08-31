Taze fasulyenin en pratik hali: İşte nefis fasulye kavurması tarifi

Taze fasulyenin en lezzetli hallerinden biri olan fasulye kavurması, az malzemeyle kısa sürede hazırlanabilen pratik yemekler arasında yer alıyor. Özellikle yaz sofralarının sevilen lezzetlerinden olan fasulye kavurmasını evde denemek isteyenler, tarifin malzemelerini ve yapılışını araştırıyor. İşte nefis fasulye kavurması tarifi ve püf noktaları...

FASULYE KAVURMASI İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

500 gram taze fasulye

2 adet kuru soğan

2 adet domates

2-3 yemek kaşığı sıvı yağ

1-2 adet yeşil biber

Tuz

Karabiber

Pul biber

FASULYE KAVURMASI NASIL YAPILIR?

Fasulye kavurması hazırlamak için öncelikle taze fasulyeler güzelce yıkanır ve uçları temizlenir. Fasulyeler isteğe göre küçük parçalar halinde doğranır.

Geniş bir tavaya sıvı yağ alınır. Doğranan soğanlar tavaya eklenerek pembeleşinceye kadar kavrulur. Ardından ince doğranmış yeşil biberler ilave edilir ve birkaç dakika daha kavrulur.

Doğranmış fasulyeler tavaya eklenerek soğan ve biberlerle birlikte kavrulur. Fasulyelerin daha kolay pişmesi için tavanın kapağı kapatılarak kısık ateşte pişmeye bırakılır.

Fasulyeler yumuşamaya başladığında kabukları soyulmuş ve doğranmış domatesler eklenir. Tuz, karabiber ve pul biber ilave edildikten sonra tüm malzemeler karıştırılır.

Domatesler suyunu bırakıp fasulyeler tamamen yumuşayana kadar yemek kısık ateşte pişirilir. Fasulye kavurması sıcak veya ılık olarak servis edilebilir.