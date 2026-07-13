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Tek tavada efsane lezzet: Pizza omlet tarifi
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Tek tavada efsane lezzet: Pizza omlet tarifi

13.07.2026 10:15:00
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Haber Merkezi
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Tek tavada efsane lezzet: Pizza omlet tarifi

Klasik omlete farklı bir dokunuş yapan pizza omlet, bol kaşarlı ve sucuklu lezzetiyle kahvaltıları daha keyifli hale getiriyor. İşte nefis tadıyla pizza omlet tarifi...

Tek tavada efsane lezzet: Pizza omlet tarifi

Kahvaltıda hem doyurucu hem de farklı bir tarif denemek isteyenler için pizza omlet harika bir seçenek sunuyor. Yumurtanın besleyiciliğini sucuk, sosis, kaşar peyniri ve taze sebzelerle bir araya getiren bu tarif, klasik omletlere yepyeni bir yorum katıyor. Tek tavada kısa sürede hazırlanan pizza omlet; özellikle hafta sonu kahvaltıları, brunch sofraları ve çocukların severek tüketeceği pratik tarifler arasında öne çıkıyor. İşte nefis tadıyla pizza omlet tarifi...

Tek tavada efsane lezzet: Pizza omlet tarifi

PİZZA OMLET TARİFİ

Malzemeler:

  • 4 adet yumurta
  • 5-6 adet tatlı kıl biber
  • 12 dilim sucuk
  • 6 adet kokteyl sosis
  • 4-5 adet siyah zeytin (dilimlenmiş)
  • 3 dilim ekmek (küp doğranmış)
  • 1 küçük domates
  • Bir tutam maydanoz
  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı
  • Rendelenmiş kaşar peyniri
  • İsteğe göre tuz
  • Karabiber
  • Pul biber

PİZZA OMLET YAPILIŞI

Geniş bir tavada zeytinyağını ısıtın.

Doğranmış kıl biberleri ekleyip birkaç dakika soteleyin.

Dilimlenmiş sucukları, kokteyl sosisleri ve küp doğranmış ekmekleri ilave ederek hafifçe kızartın.

Küp doğranmış domatesleri ekleyip birkaç dakika daha pişirin.

Yumurtaları bir kasede çırpın. İsterseniz karabiber ve pul biber ekleyin.

Yumurtayı tavaya dökün.

Üzerine dilimlenmiş zeytinleri, ince kıyılmış maydanozu ve bolca rendelenmiş kaşar peynirini serpin.

Tavanın kapağını kapatıp kısık ateşte pişirin.

Omletin altı kızarınca dikkatlice çevirin veya kapağı kapalı şekilde kaşar tamamen eriyene kadar pişirmeye devam edin.

Sıcak olarak servis edin.

Afiyet olsun!

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