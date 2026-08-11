Tek tavada lezzet patlaması: Kremalı ve mantarlı parmesanlı tavuk

İş çıkışı yorgun argın eve geldiğinizde mutfakta saatler harcamadan şık bir İtalyan restoranı lezzeti yakalamak isterseniz, bu tarif tam size göre! Kremanın mantarla kurduğu o eşsiz uyum, tavuğun suyunu içine hapseden mühürleme tekniği ve taze baharatların ferahlığı tek bir tavada buluşuyor.

MALZEMELER

2 adet büyük boy tavuk göğsü (Ortadan ikiye enlemesine kesilerek inceltilmiş)

300 gram kültür mantarı veya kestane mantarı (İnce dilimlenmiş)

1 adet küçük boy kuru soğan (Çok ince yemeklik doğranmış)

3 diş ince dilimlenmiş sarımsak

1 kutu (200 ml) sıvı krema

Yarım çay bardağı et veya tavuk suyu (Yoksa sıcak içme suyu)

3 yemek kaşığı zeytinyağı ve 1 yemek kaşığı tereyağı

3 yemek kaşığı rendelenmiş Parmesan (veya eski kaşar) peyniri

1'er çay kaşığı tuz, karabiber ve taze veya kuru kekik

ADIM ADIM YAPILIŞI

İncelttiğiniz tavuk göğüslerini tuz ve karabiberle harmanlayın. Geniş ve yanmaz yapışmaz bir tavada zeytinyağını ısıtın. Tavukların her iki yüzünü de altın sarısı renk alana kadar (yaklaşık 4-5 dakika) yüksek ateşte mühürleyerek pişirin. Pişen tavukları tavadan alıp bir tabağa aktarın.

Aynı tavaya tereyağını ekleyin. İnce doğranmış soğanları ve sarımsakları 1-2 dakika soteledikten sonra dilimlenmiş mantarları ilave edin. Mantarlar suyunu salıp çekene ve güzelce kızarana kadar yüksek ateşte kavurun.

Mantarlar kızardığında tavaya et suyunu ve kremayı ekleyin. Ocağın altını kısıp sosun hafifçe koyulaşması ve fokurdaması için 2-3 dakika kaynatın.

Sos kıvam aldığında içine rendelenmiş Parmesan peynirini ve kekiği ilave edip karıştırın. Kenarda bekleyen tavukları (ve tabağa süzülen kendi sularını) tekrar bu kremalı sosun içine yerleştirin.

Kısık ateşte tavuklarla birlikte sosu 2 dakika daha tıkırdatın. Üzerine taze kekik veya ince kıyılmış maydanoz serpiştirerek dumanı tüterken sofraya getirin.