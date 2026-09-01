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Tek tepside şahane lezzet: MasterChef tepsi pirzola tarifi
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Tek tepside şahane lezzet: MasterChef tepsi pirzola tarifi

1.09.2026 17:47:00
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Haber Merkezi
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Tek tepside şahane lezzet: MasterChef tepsi pirzola tarifi

Yumuşacık kuzu pirzolaların sebzeler ve aromalı sosla buluştuğu tepsi pirzola, fırından çıkan nefis kokusuyla sofrada iştahları kabartıyor.

Tek tepside şahane lezzet: MasterChef tepsi pirzola tarifi

Kuzu etinin lezzetini sebzelerin aromasıyla buluşturan tepsi pirzola, kalabalık sofralar için hem pratik hem de gösterişli bir ana yemek seçeneği. Patates, soğan, domates, biber ve sarımsakla birlikte fırında pişen pirzolalar, salçalı sosun da etkisiyle yumuşacık ve aromatik bir kıvama ulaşıyor. İşte sofraların favorisi olacak tepsi pirzola tarifi ve malzemeleri...

Tek tepside şahane lezzet: MasterChef tepsi pirzola tarifi

TEPSİ PİRZOLA TARİFİ

Malzemeler

Pirzola için:

  • 1 kilogram kuzu pirzola
  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 1 çay kaşığı kekik
  • Yarım çay kaşığı karabiber
  • 1 tatlı kaşığı tuz

Sebzeler için:

  • 2 adet orta boy kuru soğan
  • 3 adet yeşil biber
  • 2 adet orta boy domates
  • 5 diş sarımsak
  • 2 adet orta boy patates

Sosu için:

  • 1 yemek kaşığı domates salçası
  • 1 su bardağı sıcak su
  • 1 yemek kaşığı tereyağı
  • Yarım çay kaşığı kırmızı toz biber
  • Bir tutam tuz

TEPSİ PİRZOLA YAPILIŞI

Kuzu pirzolaları geniş bir kaba alın. 

Üzerine zeytinyağı, kekik, karabiber ve tuzu ekleyerek etlerin her tarafına gelecek şekilde harmanlayın.

Geniş bir tavayı iyice ısıtın. 

Pirzolaları yüksek ateşte her iki tarafı da renk alacak şekilde kısa süre mühürleyin. 

Bu işlem etin suyunu korumasına ve daha lezzetli olmasına yardımcı olur.

Patatesleri iri küpler halinde, soğanları elma dilimi şeklinde doğrayın.

Domatesleri ve biberleri de iri parçalar halinde hazırlayın. 

Sarımsakları bütün halde kullanabilirsiniz.

Doğradığınız sebzeleri fırın tepsisine yerleştirin. 

Mühürlediğiniz pirzolaları sebzelerin üzerine dizin.

Sos için domates salçasını sıcak suyla karıştırın. 

Tereyağı, kırmızı toz biber ve bir tutam tuz ekleyerek sosu hazırlayın.

Hazırladığınız sosu tepsinin üzerine gezdirin. 

Tepsinin üzerini alüminyum folyo ile kapatın.

Önceden ısıtılmış 200 derece fırında yaklaşık 40 dakika pişirin. 

Ardından folyoyu çıkarıp pirzolaların üzerinin kızarması için yaklaşık 15-20 dakika daha fırında tutun.

Pirzolalar iyice kızarıp sebzeler yumuşadığında tepsi pirzola hazır. 

Sıcak olarak servis edin. 

Afiyet olsun!

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