Tek tepside şahane lezzet: MasterChef tepsi pirzola tarifi

Kuzu etinin lezzetini sebzelerin aromasıyla buluşturan tepsi pirzola, kalabalık sofralar için hem pratik hem de gösterişli bir ana yemek seçeneği. Patates, soğan, domates, biber ve sarımsakla birlikte fırında pişen pirzolalar, salçalı sosun da etkisiyle yumuşacık ve aromatik bir kıvama ulaşıyor. İşte sofraların favorisi olacak tepsi pirzola tarifi ve malzemeleri...