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Tencere yemeği sevenlere: Lokum gibi soğan yahnisi nasıl yapılır?

Tencere yemeği sevenlere: Lokum gibi soğan yahnisi nasıl yapılır?

3.09.2026 16:38:00
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Haber Merkezi
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Tencere yemeği sevenlere: Lokum gibi soğan yahnisi nasıl yapılır?

Geleneksel Türk mutfağının sevilen yemeklerinden soğan yahnisi, bol soğan ve yumuşacık etin eşsiz uyumuyla sofralara geliyor. Az malzemeyle hazırlanan bu nefis yemek, özellikle ev yapımı sıcak yemek arayanların favorisi olacak.
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Türk mutfağının geleneksel yemekleri arasında yer alan soğan yahnisi, et ve bol soğanın bir araya gelmesiyle hazırlanıyor. Özellikle soğuk günlerde sofraları ısıtan bu yemek, doğru pişirme yöntemiyle lokum kıvamında bir lezzete dönüşüyor. Peki, soğan yahnisi nasıl yapılır?

SOĞAN YAHNİSİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

  • 500 gram kuşbaşı kuzu veya dana eti
  • 8-10 adet arpacık soğan veya küçük kuru soğan
  • 2 yemek kaşığı tereyağı
  • 1 yemek kaşığı sıvı yağ
  • 1 yemek kaşığı domates salçası
  • 1 çay kaşığı pul biber
  • Yarım çay kaşığı karabiber
  • Tuz
  • 1,5 su bardağı sıcak su

SOĞAN YAHNİSİ NASIL YAPILIR?

Öncelikle eti tencereye alın ve yüksek ateşte suyunu salıp çekene kadar kavurun. Et suyunu çektikten sonra tereyağı ve sıvı yağı ekleyerek birkaç dakika daha kavurun.

Salçayı ilave edip kokusu çıkana kadar kavurmaya devam edin. Ardından soyduğunuz küçük soğanları tencereye ekleyin. Soğanları ezmeden, birkaç dakika boyunca etle birlikte çevirin.

Pul biber, karabiber ve tuzu ekledikten sonra sıcak suyu tencereye dökün. Kapağını kapatıp kısık ateşte etler yumuşayana ve soğanlar pişene kadar yaklaşık 40-50 dakika pişirin.

Yemeğin suyu fazla kaldıysa kapağı açık şekilde birkaç dakika daha kaynatarak kıvamını yoğunlaştırabilirsiniz. Soğanların tamamen dağılmamasına dikkat edin.

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