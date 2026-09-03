Tencere yemeği sevenlere: Lokum gibi soğan yahnisi nasıl yapılır?

Türk mutfağının geleneksel yemekleri arasında yer alan soğan yahnisi, et ve bol soğanın bir araya gelmesiyle hazırlanıyor. Özellikle soğuk günlerde sofraları ısıtan bu yemek, doğru pişirme yöntemiyle lokum kıvamında bir lezzete dönüşüyor. Peki, soğan yahnisi nasıl yapılır?

SOĞAN YAHNİSİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

500 gram kuşbaşı kuzu veya dana eti

8-10 adet arpacık soğan veya küçük kuru soğan

2 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı sıvı yağ

1 yemek kaşığı domates salçası

1 çay kaşığı pul biber

Yarım çay kaşığı karabiber

Tuz

1,5 su bardağı sıcak su

SOĞAN YAHNİSİ NASIL YAPILIR?

Öncelikle eti tencereye alın ve yüksek ateşte suyunu salıp çekene kadar kavurun. Et suyunu çektikten sonra tereyağı ve sıvı yağı ekleyerek birkaç dakika daha kavurun.

Salçayı ilave edip kokusu çıkana kadar kavurmaya devam edin. Ardından soyduğunuz küçük soğanları tencereye ekleyin. Soğanları ezmeden, birkaç dakika boyunca etle birlikte çevirin.

Pul biber, karabiber ve tuzu ekledikten sonra sıcak suyu tencereye dökün. Kapağını kapatıp kısık ateşte etler yumuşayana ve soğanlar pişene kadar yaklaşık 40-50 dakika pişirin.

Yemeğin suyu fazla kaldıysa kapağı açık şekilde birkaç dakika daha kaynatarak kıvamını yoğunlaştırabilirsiniz. Soğanların tamamen dağılmamasına dikkat edin.