The Bodyguard müzikali 11 Eylül'de ilk kez Türkiye'de sahnelenecek

Whitney Houston ve Kevin Costner'ın başrollerini paylaştığı 1992 yapımı aynı adlı filmden uyarlanan "The Bodyguard" müzikali, ilk kez Türkiye'de sanatseverlerle buluşacak.

BKM ile Zorlu PSM işbirliğinde hayata geçirilen müzikal, Zorlu PSM'de orijinal uluslararası oyuncu kadrosuyla İngilizce sahnelenecek. Gösterilerde Türkçe üst yazı desteği sunulacak.

Michael Harrison ile David Ian'ın yapımcılığını üstlendiği prodüksiyon, dünya turnesindeki orijinal sahne tasarımı, canlı orkestrası ve koreografileriyle İstanbul'da izleyici karşısına çıkacak.

Oscar adayı Warner Bros. yapımı filmin sahne uyarlaması olan eser, eski Gizli Servis ajanı Frank Farmer ile korumakla görevlendirildiği dünya yıldızı Rachel Marron arasında gelişen aşk hikayesini konu alıyor.

Thea Sharrock'un rejisini üstlendiği, Oscar ödüllü Alex Dinelaris'in metnini kaleme aldığı müzikal, ilk kez Londra West End'deki Adelphi Theatre'da sahnelendi ve dört kez Olivier Ödülü'ne aday gösterildi.

Müzikalde Whitney Houston'ın seslendirdiği "I Will Always Love You", "I Wanna Dance With Somebody", "I Have Nothing", "Queen of the Night", "So Emotional", "One Moment in Time", "Saving All My Love", "Run to You", "Greatest Love of All" ve "Million Dollar Bill" adlı şarkılar canlı performansla seslendirilecek.

"The Bodyguard", 11-20 Eylül'de Zorlu PSM'de izlenebilecek.