Toskana sofralarından gelen yumuşacık lezzet: Lattaiolo tarifi

İtalyan mutfağının geleneksel sütlü tatlılarından lattaiolo, fırında pişirilmesi ve yumuşak kıvamıyla klasik tatlılardan ayrılıyor. Süt, yumurta ve unla hazırlanan karışıma limon kabuğu, tarçın ve vanilya eklenerek hoş bir aroma kazandırılıyor. Fırından çıktıktan sonra soğutulan lattaiolo, üzerine pudra şekeri serpilerek servis ediliyor. İşte evde kolayca hazırlayabileceğiniz İtalyan usulü lattaiolo tarifi...