Toskana sofralarından gelen yumuşacık lezzet: Lattaiolo tarifi

İtalyan mutfağının geleneksel sütlü tatlılarından lattaiolo, fırında pişirilmesi ve yumuşak kıvamıyla klasik tatlılardan ayrılıyor. Süt, yumurta ve unla hazırlanan karışıma limon kabuğu, tarçın ve vanilya eklenerek hoş bir aroma kazandırılıyor. Fırından çıktıktan sonra soğutulan lattaiolo, üzerine pudra şekeri serpilerek servis ediliyor. İşte evde kolayca hazırlayabileceğiniz İtalyan usulü lattaiolo tarifi...
LATTAIOLO TARİFİ
Malzemeler
- 1 litre tam yağlı süt
- 4 adet yumurta
- 150 gram toz şeker
- 50 gram un
- 1 paket vanilin
- 1 limonun rendelenmiş kabuğu
- Yarım çay kaşığı veya 1 tatlı kaşığı toz tarçın
- 1 tutam tuz
Üzeri için:
- Pudra şekeri
- Kalıbı yağlamak için tereyağı
LATTAIOLO YAPILIŞI
Sütü aromalandırın:
- Sütü tencereye alın.
- İçerisine limon kabuğu rendesi, tarçın ve vanilini ekleyin.
- Süt kaynama noktasına geldikten sonra ocağı kısın ve yaklaşık 10 dakika daha pişirin.
- Ardından aromaların süte geçmesi için ılımaya bırakın.
Yumurta sarılarını hazırlayın:
- Yumurtaların sarılarını ve beyazlarını birbirinden ayırın.
- Yumurta sarılarını toz şekerle birlikte rengi açılıp kremsi bir görünüm alana kadar çırpın.
- Unu ekleyerek karıştırmaya devam edin.
- Ilıyan aromalı sütü süzerek yumurta sarılı karışıma azar azar ekleyin.
- Bu sırada karışımı sürekli çırparak pürüzsüz bir kıvam elde edin.
Yumurta aklarını çırpın:
- Ayrı bir kapta yumurta beyazlarını bir tutam tuzla birlikte iyice çırpın.
- Yumurta aklarının sert ve köpüklü bir kıvam alması gerekiyor.
Karışımları birleştirin:
- Çırpılmış yumurta aklarını sütlü karışıma birkaç seferde ekleyin.
- Spatula yardımıyla alttan üste doğru nazik hareketlerle karıştırın.
- Yumurta aklarının hacmini kaybetmemesine özen gösterin.
Fırında pişirin:
- Fırın kabını tereyağıyla güzelce yağlayın.
- Hazırladığınız karışımı kaba dökün.
- Önceden ısıtılmış 170 derece fırında yaklaşık 30 dakika pişirin.
- Ardından fırının sıcaklığını 160 dereceye düşürerek yaklaşık 30 dakika daha pişirin.
- Üzerinin hafifçe kızarması ve tatlının kıvam alması yeterlidir.
- İsteğe bağlı olarak fırın kabını su bulunan daha büyük bir tepsinin içerisine yerleştirerek de pişirebilirsiniz.
Dinlendirin:
- Fırından çıkan lattaioloyu oda sıcaklığında soğumaya bırakın.
- Ardından buzdolabına kaldırarak en az 4-5 saat dinlendirin.
- Daha iyi bir kıvam için bir gece buzdolabında bekletebilirsiniz.
Servis edin:
- Servisten önce lattaiolonun üzerine pudra şekeri serpin.
- Soğuk olarak dilimleyip servis edin.
- Afiyet olsun!