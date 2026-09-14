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Trakya mutfağından kat kat lezzet: Zennik tarifi
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Trakya mutfağından kat kat lezzet: Zennik tarifi

14.09.2026 16:48:00
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Haber Merkezi
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Trakya mutfağından kat kat lezzet: Zennik tarifi

İncecik açılan hamurların arasına ıspanak, peynir ve bulgurlu harç eklenerek hazırlanan Trakya usulü zennik, kat kat yapısıyla sofralara farklı bir börek lezzeti taşıyor.

Trakya mutfağından kat kat lezzet: Zennik tarifi

Trakya mutfağının sevilen hamur işlerinden zennik, ince açılan katları ve doyurucu iç harcıyla öne çıkıyor. Ispanak, beyaz peynir, soğan, salça ve bulgurla hazırlanan harç, ince hamurların arasına yayılarak fırında kızarana kadar pişiriliyor. Kırklareli mutfağından sofralara uzanan bu nefis tarif, klasik böreklerden farklı bir lezzet arayanlar için güzel bir seçenek sunuyor. İşte evde hazırlayabileceğiniz Trakya usulü zennik tarifi...

Trakya mutfağından kat kat lezzet: Zennik tarifi

ZENNİK TARİFİ

Malzemeler

Hamuru için:

  • 720 gram un
  • 200 mililitre sıvı yağ
  • 2 adet yumurta
  • 10 gram instant maya
  • 10 gram tuz
  • 350-400 mililitre ılık su

İç harcı için:

  • 500 gram ıspanak
  • 1 adet büyük boy kuru soğan
  • 15 gram domates salçası
  • 15 gram pilavlık bulgur
  • 60 mililitre sıvı yağ
  • 200 gram beyaz peynir
  • 1 çay kaşığı tuz

ZENNİK YAPILIŞI

Hamuru hazırlayın. 

Unu geniş bir yoğurma kabına alın. 

Instant maya ve tuzu ekleyip karıştırın. 

Yumurta ve sıvı yağı ilave edin. 

Ilık suyu kontrollü şekilde ekleyerek yumuşak ve hafif ele yapışan bir hamur yoğurun.

Hamurun üzerini kapatıp yaklaşık 30 dakika dinlendirin. 

Bu süre hamurun daha kolay açılmasını sağlayacaktır.

İç harcı hazırlayın. 

Sıvı yağı geniş bir tavaya alın. 

Yemeklik doğranmış soğanları ekleyip yumuşayana kadar kavurun.

Doğranmış ıspanakları tavaya ekleyin ve suyunu çekene kadar pişirin.

Ardından salça, bulgur ve tuzu ilave ederek birkaç dakika daha karıştırın.

Harcı ocaktan alıp soğumaya bırakın.

Harç tamamen soğuduktan sonra ufalanmış beyaz peyniri ekleyip karıştırın.

Dinlenen hamuru 7 eşit bezeye ayırın. 

Bezeleri ince şekilde açın. 

Çok kalın açmamaya, ancak yırtılacak kadar da inceltmemeye dikkat edin.

Yağlanmış tepsiye ilk yufkayı, kenarları dışarı taşacak şekilde yerleştirin.

Her katın arasına sıvı yağ sürerek yufkaları üst üste dizin.

Üst kata geldiğinizde hazırladığınız ıspanaklı ve peynirli iç harcı hamurun üzerine eşit şekilde yayın.

Kenarlardan sarkan hamurları içe doğru kapatarak zenniği tamamlayın.

Önceden ısıtılmış 180 derece alt-üst ayarındaki fırında yaklaşık 35-40 dakika, üzeri güzelce kızarana kadar pişirin.

Fırından çıkan zenniği kısa süre dinlendirin. 

Ardından dilimleyerek servis edin.

Afiyet olsun!

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