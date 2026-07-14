Trakya mutfağından sofranıza gelen enfes lezzet: Soğan pidesi tarifi

Trakya mutfağının köklü tariflerinden biri olan soğan pidesi, incecik açılan hamuru ve özenle hazırlanan bol soğanlı iç harcıyla yıllardır sofralarda yerini koruyor. Kırklareli yöresinde özellikle kahvaltılarda ve çay saatlerinde sıkça hazırlanan bu geleneksel lezzet, pişen soğanın yumuşak aroması sayesinde soğan sevmeyenlerin bile beğenisini kazanıyor. İşte nefis soğan pidesi tarifi...