Trakya mutfağından sofranıza gelen enfes lezzet: Soğan pidesi tarifi

Trakya mutfağının köklü tariflerinden biri olan soğan pidesi, incecik açılan hamuru ve özenle hazırlanan bol soğanlı iç harcıyla yıllardır sofralarda yerini koruyor. Kırklareli yöresinde özellikle kahvaltılarda ve çay saatlerinde sıkça hazırlanan bu geleneksel lezzet, pişen soğanın yumuşak aroması sayesinde soğan sevmeyenlerin bile beğenisini kazanıyor. İşte nefis soğan pidesi tarifi...
SOĞAN PİDESİ TARİFİ
Malzemeler
Hamuru için:
- 1 su bardağı süt
- 1 su bardağı su
- 1 paket instant maya (10 gram)
- 1 çay bardağı sıvı yağ
- 1,5 tatlı kaşığı tuz
- Aldığı kadar un
- Yufkaların arasına sürmek için 10 yemek kaşığı sıvı yağ
İç harcı için:
- 6 adet kuru soğan
- 3 adet rendelenmiş domates
- 1 yemek kaşığı domates salçası
- Yarım demet ince kıyılmış maydanoz
- 2 yemek kaşığı sıvı yağ
- 1,5 çay kaşığı tuz
- 1 çay kaşığı karabiber
Üzeri için:
- 2 yemek kaşığı yoğurt
- 1 yemek kaşığı sıvı yağ
- 1 adet yumurta
SOĞAN PİDESİ YAPILIŞI
Tavada sıvı yağı ısıtın ve doğranmış soğanları yumuşayıncaya kadar kavurun.
Salçayı ve rendelenmiş domatesi ekleyerek suyunu çekene kadar pişirin.
Tuz, karabiber ve maydanozu ilave edip karıştırın. Harcı ocaktan alarak soğumaya bırakın.
Hamur için süt, su, maya, sıvı yağ, tuz ve unu karıştırarak yumuşak kıvamlı bir hamur yoğurun.
Üzerini kapatıp yaklaşık 30 dakika mayalandırın.
Mayalanan hamuru 5 eşit bezeye ayırın ve her bezeyi tepsi büyüklüğünde açın.
Açtığınız yufkaların üzerine sıvı yağ sürün ve ilk üç yufkayı yağlayarak üst üste tepsiye yerleştirin.
Dördüncü yufkayı ayrı bir tepside 170 derece fırında yaklaşık 7 dakika hafifçe pişirin.
Ardından diğer katların üzerine yerleştirin.
Hazırladığınız soğanlı harcı yufkanın üzerine eşit şekilde yayın.
Son yufkayı harcın üzerine kapatın.
Yoğurt, yumurta ve sıvı yağı çırparak hazırladığınız sosu pidenin üzerine sürün.
Önceden ısıtılmış 170 derece fırında yaklaşık 30 dakika üzeri kızarana kadar pişirin.
Fırından çıkan soğan pidesini 20 dakika dinlendirdikten sonra dilimleyerek sıcak servis edin.
Afiyet olsun!