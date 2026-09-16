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Trakya mutfağının asırlık lezzeti: Tavuklu kapama tarifi

Trakya mutfağının asırlık lezzeti: Tavuklu kapama tarifi

16.09.2026 13:20:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Trakya mutfağının asırlık lezzeti: Tavuklu kapama tarifi

Trakya mutfağının sevilen yöresel yemeklerinden kapama, tavuk butları ve tane tane pilavıyla hem doyurucu hem de oldukça bereketli bir ana yemek. Davet sofralarına da çok yakışan bu nefis lezzetin yapımı ise sanıldığı kadar zor değil.
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Bir yiyenin bir tabak daha istediği Trakya kapama, davet sofralarının en bereketli ve doyurucu yöresel yemeklerinden biri. Tavuk butları, tane tane pirinci ve nefis tavuk suyuyla hazırlanan bu lezzet, yapımı kolay olmasına rağmen sofrada oldukça gösterişli duruyor.

TRAKYA KAPAMA İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

  • 5-6 adet tavuk but
  • 2 su bardağı pirinç
  • 3 su bardağı tavuk suyu
  • 1 adet kuru soğan
  • 2 yemek kaşığı tereyağı
  • 2 yemek kaşığı sıvı yağ
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • 1 çay kaşığı pul biber
  • Tuz

TRAKYA KAPAMA NASIL YAPILIR?

Öncelikle tavuk butlarını tencereye alın. Üzerini geçecek kadar su ve bir miktar tuz ekleyerek tavuklar yumuşayana kadar haşlayın. Haşlanan tavukları tencereden çıkarıp bir kenarda bekletin. Tavuk suyunu ise pilavda kullanmak üzere ayırın.

Pirinci bol suyla birkaç kez yıkayıp süzün. Geniş bir tencerede tereyağı ve sıvı yağı kızdırın. Küçük küçük doğradığınız soğanı ekleyip pembeleşene kadar kavurun.

Yıkayıp süzdüğünüz pirinci tencereye ilave edin. Pirinçleri birkaç dakika yağda kavurduktan sonra tuz ve karabiberi ekleyin. Ardından sıcak tavuk suyunu ilave edip karıştırın.

Pilav kaynamaya başladığında ocağın altını kısın ve suyunu büyük ölçüde çekene kadar pişirin.

Hazırladığınız pilavı geniş bir fırın kabına veya tepsiye yayın. Haşlanmış tavuk butlarını pilavın üzerine yerleştirin. Tavukların üzerine isteğe göre pul biber ve karabiber serpin.

Önceden ısıtılmış 200 derece fırında yaklaşık 20-25 dakika, tavukların üzeri güzelce kızarana kadar pişirin.

Fırından çıkardığınız Trakya kapamayı birkaç dakika dinlendirdikten sonra sıcak olarak servis edin.

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