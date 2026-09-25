Trakya mutfağının tescilli lezzeti: Tekirdağ köfte tarifi

Klasik anne köftelerinden tamamen ayrılan Tekirdağ Köftesi, hamurundaki özel dinlenme süreci ve irmik/kabartma tozu dokunuşu sayesinde ısırdığınızda hafif elastik, pürüzsüz ve son derece sulu bir yapıya kavuşur.
TEKİRDAĞ KÖFTESİ TARİFİ
Malzemeler
- 500 g orta yağlı dana döş kıyma
- 150 g kuzu boşluk veya kuzu kıyma
- 1 adet orta boy kuru soğan (rendelenip suyu tamamen sıkılmış)
- 2 diş sarımsak (ezilmiş)
- 2 yemek kaşığı irmik (veya kurutulmuş ufalanmış ekmek içi)
- 1/2 çay kaşığı kabartma tozu veya karbonat
- 1/2 tatlı kaşığı limon suyu (kabartma tozunu aktifleştirmek için)
- 1 tatlı kaşığı tuz
- 1 çay kaşığı karabiber ve kimyon
- Sumaklı, zeytinyağlı kuru soğan piyazı
- İnce çekilmiş acı biber salçalı sos
Yapılışı
- Derin bir yoğurma kabına dana ve kuzu kıymasını alın. Rendelenip suyu tamamen sıkılmış soğanı ve ezilmiş sarımsağı ekleyin.
- Bir küçük kasede kabartma tozu ve limon suyunu karıştırıp köpürtün; ardından kıymanın üzerine dökün. İrmiği, tuzu, karabiberi ve kimyonu ilave edin.
- Harcı en az 10-15 dakika boyunca sakız kıvamına gelene ve et lifleri tamamen birbirine kenetlenene kadar güçlü bir şekilde yoğurun.
- Yoğurduğunuz köfte harcının üzerini streç filmle kapatıp buzdolabında en az 12 saat (tercihen 1 gece) dinlendirin.
- Dinlenen harçtan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp parmak uzunluğunda ve silindir (uzun-yassı) formda şekillendirin.
- İyice kızdırılmış döküm tavayı veya ızgarayı çok hafif yağlayın. Köfteleri yüksek ateşte sık sık çevirerek dışı kızarana, içi suyunu koruyana kadar 5-6 dakika pişirin.