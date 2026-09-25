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Trakya mutfağının tescilli lezzeti: Tekirdağ köfte tarifi

Trakya mutfağının tescilli lezzeti: Tekirdağ köfte tarifi

25.09.2026 13:47:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Trakya mutfağının tescilli lezzeti: Tekirdağ köfte tarifi

Dana ve kuzu etinin kabartma tozu ve irmik/ekmek içiyle yoğrulup bir gece dinlendirildiği; döküm tavada yüksek ateşte dışı karamelize, içi sulacık pişip yanında acı biber salçalı sos ve piyazla sunulduğu Trakya klasiği.

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Klasik anne köftelerinden tamamen ayrılan Tekirdağ Köftesi, hamurundaki özel dinlenme süreci ve irmik/kabartma tozu dokunuşu sayesinde ısırdığınızda hafif elastik, pürüzsüz ve son derece sulu bir yapıya kavuşur.

TEKİRDAĞ KÖFTESİ TARİFİ

Malzemeler

  • 500 g orta yağlı dana döş kıyma
  • 150 g kuzu boşluk veya kuzu kıyma
  • 1 adet orta boy kuru soğan (rendelenip suyu tamamen sıkılmış)
  • 2 diş sarımsak (ezilmiş)
  • 2 yemek kaşığı irmik (veya kurutulmuş ufalanmış ekmek içi)
  • 1/2 çay kaşığı kabartma tozu veya karbonat
  • 1/2 tatlı kaşığı limon suyu (kabartma tozunu aktifleştirmek için)
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • 1 çay kaşığı karabiber ve kimyon
  • Sumaklı, zeytinyağlı kuru soğan piyazı
  • İnce çekilmiş acı biber salçalı sos

Yapılışı

  1. Derin bir yoğurma kabına dana ve kuzu kıymasını alın. Rendelenip suyu tamamen sıkılmış soğanı ve ezilmiş sarımsağı ekleyin.
  2. Bir küçük kasede kabartma tozu ve limon suyunu karıştırıp köpürtün; ardından kıymanın üzerine dökün. İrmiği, tuzu, karabiberi ve kimyonu ilave edin.
  3. Harcı en az 10-15 dakika boyunca sakız kıvamına gelene ve et lifleri tamamen birbirine kenetlenene kadar güçlü bir şekilde yoğurun.
  4. Yoğurduğunuz köfte harcının üzerini streç filmle kapatıp buzdolabında en az 12 saat (tercihen 1 gece) dinlendirin.
  5. Dinlenen harçtan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp parmak uzunluğunda ve silindir (uzun-yassı) formda şekillendirin.
  6. İyice kızdırılmış döküm tavayı veya ızgarayı çok hafif yağlayın. Köfteleri yüksek ateşte sık sık çevirerek dışı kızarana, içi suyunu koruyana kadar 5-6 dakika pişirin.
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