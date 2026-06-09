Trakya mutfağının vazgeçilmezi: Köpoğlu tarifi

Közlenmiş ve kızartılmış sebzelerle hazırlanan mezeler arasında özel bir yere sahip olan Köpoğlu, Balkan mutfağından Türk sofralarına uzanan lezzetlerden biri olarak biliniyor. Yoğurtlu sosu ve domatesli üzeriyle dikkat çeken bu meze, et yemeklerinden davet sofralarına kadar pek çok menüye eşlik ediyor.

KÖPOĞLU İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

Meze için:

3 adet patlıcan

3 adet yeşil biber

Sıvı yağ

Yoğurtlu sos için:

1,5 su bardağı süzme yoğurt

2 diş sarımsak

Tuz

Domates sosu için:

2 adet domates

1 yemek kaşığı zeytinyağı

Tuz

KÖPOĞLU NASIL YAPILIR?

Patlıcanlar alacalı şekilde soyulur ve küp küp doğranır. Biberler de iri parçalar halinde kesilir. Sebzeler kızgın yağda ayrı ayrı kızartılarak fazla yağlarının süzülmesi için kağıt havlu üzerine alınır.

Bir kasede yoğurt, ezilmiş sarımsak ve tuz karıştırılır. Kızaran patlıcan ve biberler servis tabağına alınarak üzerine sarımsaklı yoğurt dökülür.

Domatesler rendelenir ve zeytinyağıyla birkaç dakika pişirilerek sos hazırlanır. Ilındıktan sonra yoğurdun üzerine gezdirilir.

Lezzetin püf noktası

Köpoğlu tarifinde patlıcanların fazla yağ çekmemesi için kızartma öncesinde tuzlu suda kısa süre bekletilmesi önerilir. Ayrıca süzme yoğurt kullanmak, mezeye daha yoğun bir kıvam kazandırır.