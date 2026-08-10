Tüm lezzet tek tencerede: Meksika usulü makarna tarifi

Tek tencerede Meksika usulü makarna, kıyma, fasulye, mısır ve baharatların domatesli sosla buluştuğu pratik bir tariftir. Makarnanın doğrudan sos içerisinde pişmesiyle hazırlaması kolaylaşırken lezzeti de artıyor. İşte tek tencerede Meksika usulü makarna tarifi...
MEKSİKA USULÜ MAKARNA TARİFİ
Malzemeler:
- 250 gram penne makarna
- 1 kutu haşlanmış fasulye
- 1 kutu mısır
- 240 ml sebze suyu
- 440 gram doğranmış domates
- 1 yemek kaşığı domates salçası
- 1 adet soğan
- 100 gram kıyma
- 2 yemek kaşığı zeytinyağı
- Kırmızı biber
- Pul biber
- Tuz
- Karabiber
MEKSİKA USULÜ MAKARNA YAPILIŞI
Soğanı küçük küçük doğrayın.
Geniş bir tencereye zeytinyağını alın ve soğanları yumuşayana kadar kavurun.
Kıymayı ekleyip birkaç dakika daha kavurun. Kıymanın tamamen pişmesini sağlayın.
Sebze suyunu, domates salçasını ve doğranmış domatesleri tencereye ekleyin.
Tuz, karabiber, kırmızı biber ve pul biberi ilave ederek karıştırın.
Sosu kısık ateşte yaklaşık 5-10 dakika pişirin.
Penne makarnayı ve 1 su bardağı suyu tencereye ekleyin.
Makarnalar yumuşayana kadar ara ara karıştırarak pişirin.
Makarnaların pişmesine kısa bir süre kala mısır ve fasulyeyi ekleyin.
Tüm malzemeleri karıştırıp birkaç dakika daha pişirin.
Gerekirse damak tadınıza göre baharat ve tuz ilavesi yapın.
Makarnalar tamamen yumuşadığında ocaktan alın.
Sıcak olarak servis edin.
Afiyet olsun!