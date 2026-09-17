Türk mutfağından efsaneleşmiş lezzet: Ayva dolması

Et yemeklerinde sebzelerin ve klasik bakliyatların dışına çıkarak meyvenin doğal asiditesini kullanmak, saray ve Gaziantep/Mardin mutfak kültürünün en şaşırtıcı geleneklerinden biridir. Ayvanın fırında piştikçe sertliğini kaybedip karamelize olması, içindeki baharatlı ve ekşili et harcıyla mükemmel bir lezzet dengesi oluşturur.

AYVA DOLMASI TARİFİ

Malzemeler

4 adet büyük boy ekşi/sert ayva

350 g kuzu veya dana orta yağlı satır kıyması

1/2 çay bardağı baldo pirinç (yıkanmış)

1 adet kuru soğan (çok ince yemeklik doğranmış)

2 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı koyu nar ekşisi

1 yemek kaşığı pekmez (üzüm veya harnup)

1/2 çay kaşığı tarçın

1/2 çay kaşığı yenibahar

Tuz, karabiber ve taze nane

1.5 su bardağı sıcak et suyu

1 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı nar ekşisi

Yapılışı