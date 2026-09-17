Türk mutfağından efsaneleşmiş lezzet: Ayva dolması

Et yemeklerinde sebzelerin ve klasik bakliyatların dışına çıkarak meyvenin doğal asiditesini kullanmak, saray ve Gaziantep/Mardin mutfak kültürünün en şaşırtıcı geleneklerinden biridir. Ayvanın fırında piştikçe sertliğini kaybedip karamelize olması, içindeki baharatlı ve ekşili et harcıyla mükemmel bir lezzet dengesi oluşturur.
AYVA DOLMASI TARİFİ
Malzemeler
- 4 adet büyük boy ekşi/sert ayva
- 350 g kuzu veya dana orta yağlı satır kıyması
- 1/2 çay bardağı baldo pirinç (yıkanmış)
- 1 adet kuru soğan (çok ince yemeklik doğranmış)
- 2 yemek kaşığı tereyağı
- 2 yemek kaşığı koyu nar ekşisi
- 1 yemek kaşığı pekmez (üzüm veya harnup)
- 1/2 çay kaşığı tarçın
- 1/2 çay kaşığı yenibahar
- Tuz, karabiber ve taze nane
- 1.5 su bardağı sıcak et suyu
- 1 yemek kaşığı tereyağı
- 1 yemek kaşığı nar ekşisi
Yapılışı
- Ayvaların yıkayıp sap kısmından düzgünce kapak olacak şekilde kesin. İçindeki çekirdekli sert kısımları oymak vasıtasıyla dikkatlice çıkarın. (Karakteristik ekşiliğini vermesi için tabanda ve kenarlarda hafif etli bir doku bırakın.) Oyulan ayvaları kararmaması için limonlu suda bekletin.
- Bir kapta satır kıymasını, yıkanmış pirinci, doğranmış soğanı, eritilmiş 2 yemek kaşığı tereyağını, nar ekşisini, pekmezi, tarçını, yenibaharı, tuzu ve karabiberi ekleyip elinizle nazikçe yoğurun.
- Limonlu sudan çıkarıp kuruladığınız ayvaların içine hazırladığınız ekşili-baharatlı et harcını çok sıkıştırmadan doldurun. Kestiğiniz ayva kapaklarını üzerlerine kapatın.
- Ayvaları derin bir fırın kabına veya güvece dik şekilde dizin. Sıcak et suyunu, 1 yemek kaşığı nar ekşisini ve eritilmiş tereyağını çırpıp ayvaların etrafına dökün.
- Güvecin üzerini pişirme kağıdı ve alüminyum folyo ile hava almayacak şekilde kapatın. Önceden ısıtılmış 180°C fırında ayvalar bıçak saplanacak kadar yumuşayana kadar yaklaşık 45-50 dakika pişirin. Ardından folyoyu alıp üzerleri karamelize olana dek 10 dakika açık fırınlayın.