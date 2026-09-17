Türk mutfağının asırlık lezzeti: Harput köftesi

Türk mutfağında bilinen klasik ızgara veya fırın köftelerinin tamamen dışında yer alan Harput Köftesi, Doğu Anadolu'nun köklü gastronomi kültürünü yansıtan en özel sulu ana yemeklerden biridir. Yemeğin alametifarikası; köftelerin ortasının parmakla çukurlaştırılarak pabuç şekli verilmesi ve harcına eklenen kurutulmuş dağ reyhanıdır. Bu özel biçim, köftenin pişerken salçalı ve ekşimsi sosu içine hapsedip lezzeti katlamasını sağlar.
HARPUT KÖFTESİ TARİFİ
Malzemeler
- 300 g çok ince çekilmiş yağsız dana kıyma (mümkünse biftekten iki kez çekilmiş)
- 1.5 su bardağı ince köftelik bulgur (simit)
- 1 adet kuru soğan (çok ince rendelenmiş ve suyu hafifçe sıkılmış)
- 1 adet yumurta
- 1 yemek kaşığı biber salçası
- 2 yemek kaşığı kurutulmuş dağ reyhanı
- 1 tatlı kaşığı pul biber ve karabiber
- Tuz ve yoğururken kullanmak için bir kase ılık su
- 1 su bardağı haşlanmış nohut
- 2 yemek kaşığı tereyağı
- 1 yemek kaşığı domates salçası
- 1 yemek kaşığı biber salçası
- 1 yemek kaşığı koruk suyu veya 1/2 adet limonun suyu
- 5 su bardağı sıcak et suyu veya su
- Tuz
Yapılışı
- Yoğurma kabına ince bulguru, rendelenmiş soğanı, biber salçasını, yumurtayı, reyhanı ve baharatları alın. Azar azar ılık su serperek bulgurlar yumuşayana kadar 10 dakika yoğurun. Ardından yağsız kıymayı ekleyin. Harç tamamen özleşip macun kıvamına gelene kadar 10-15 dakika daha kararlılıkla yoğurun.
- Harçtan fındıktan biraz büyük parçalar koparıp avucunuzda yuvarlayın. İşaret parmağınızla ortasına hafifçe bastırarak tekerlek veya minik pabuç şekli verin. (Arada ellerinizi ıslatın ki hamur yapışmasın.)
- Geniş bir tencerede tereyağını eritin. Domates ve biber salçasını ekleyip kokusu çıkana kadar 2-3 dakika kavurun.
- Kavrulan salçanın üzerine sıcak et suyunu, haşlanmış nohutları, tuzu ve ekşilik vermesi için koruk suyunu (veya limon suyunu) ekleyip kaynamaya bırakın.
- Sos fokurdamaya başlayınca hazırladığınız köfteleri nazikçe tencereye bırakın. Tencerenin kapağını yarı kapalı tutarak kısık-orta ateşte köfteler yumuşayıp sos koyulaşana kadar yaklaşık 15-20 dakika pişirin.