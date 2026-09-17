Türk mutfağının asırlık lezzeti: Harput köftesi

Türk mutfağında bilinen klasik ızgara veya fırın köftelerinin tamamen dışında yer alan Harput Köftesi, Doğu Anadolu'nun köklü gastronomi kültürünü yansıtan en özel sulu ana yemeklerden biridir. Yemeğin alametifarikası; köftelerin ortasının parmakla çukurlaştırılarak pabuç şekli verilmesi ve harcına eklenen kurutulmuş dağ reyhanıdır. Bu özel biçim, köftenin pişerken salçalı ve ekşimsi sosu içine hapsedip lezzeti katlamasını sağlar.

HARPUT KÖFTESİ TARİFİ

Malzemeler

300 g çok ince çekilmiş yağsız dana kıyma (mümkünse biftekten iki kez çekilmiş)

1.5 su bardağı ince köftelik bulgur (simit)

1 adet kuru soğan (çok ince rendelenmiş ve suyu hafifçe sıkılmış)

1 adet yumurta

1 yemek kaşığı biber salçası

2 yemek kaşığı kurutulmuş dağ reyhanı

1 tatlı kaşığı pul biber ve karabiber

Tuz ve yoğururken kullanmak için bir kase ılık su

1 su bardağı haşlanmış nohut

2 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı domates salçası

1 yemek kaşığı biber salçası

1 yemek kaşığı koruk suyu veya 1/2 adet limonun suyu

5 su bardağı sıcak et suyu veya su

Tuz

Yapılışı